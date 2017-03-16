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Эксперт Национальной родительской ассоциации: Поморье – в лидерах по работе с «трудными» семьями

16 марта 16:00 Семья

Более ста специалистов по работе с семьями из городов и районов Архангельской области проходят обучение по теме «Современные формы и методы формирования ответственного родительства и развития родительских компетенций».

Семинар проводит ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации, член координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы Алексей Гусев.

В основе его образовательного курса – трёхлетний опыт российских регионов по формированию ответственного родительства и внедрению методик ненасильственного воспитания.

— Архангельская область для проведения семинара выбрана не случайно, – отметил ведущий семинара Алексей Гусев. – Национальная родительская ассоциация существует с 2013 года, и с тех же пор её архангельское отделение является одним из самых активных. Именно здесь вокруг темы семьи ведется очень активная и интересная работа.

В Архангельской области семинар проводится в рамках реализации комплекса мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. Он финансируется из «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Объём гранта составляет 9,5 млн рублей.

– Повышать квалификацию специалистов для нас очень важно. Каждая семья сталкивается с трудностями: родители не всегда находят общий язык с детьми, не каждый взрослый человек обладает педагогическим даром. Самое страшное, что есть семьи, где воспитание сопряжено с физическими наказаниями, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Наши специалисты постоянно работают с такими родителями, подсказывают альтернативные методы воспитания, и новые знания им очень пригодятся.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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