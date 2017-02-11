В Санкт-Петербурге в преддверии IV международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоялось заседание Арктического экономического совета (АЭС), которое стало первой в истории встречей делегаций АЭС на территории Российской Федерации.

В заседании приняли участие представители власти и бизнеса из России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Канады и США, а также объединений коренных народов Арктики.

Помимо организационных вопросов участники заседания затронули актуальные темы арктической повестки. В том числе – создание единых международных стандартов регулирования деловой активности в Арктике, вопросы государственно-частного партнерства, развитие арктической инфраструктуры в области морского транспорта и телекоммуникаций.



– Состоявшееся заседание было организовано в преддверии предстоящего форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в марте в Архангельске, – пояснил заместитель председателя АЭС, первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот» Евгений Амбросов. – Для нас очень важно было показать нашим коллегам и партнерам из АЭС, какую роль Россия отводит развитию арктических проектов.

Напомним, IV международный форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта 2017 года.

Программа предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий и дискуссий, двух пленарных заседаний и расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

В рамках форума также запланированы молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», форум арктических муниципалитетов и Арктический бизнес-форум.

Пресс-служба IV международного форума «Арктика – территория диалога»