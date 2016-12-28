Заслуженный тренер России по пулевой стрельбе, главный тренер регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Александр Поздеев награждён знаком отличия «За заслуги перед Архангельской областью».

За годы тренерской работы Александр Петрович воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов. Среди его прославленных подопечных участники и финалисты Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, многократные чемпионы мира и Европы, в том числе названная лучшим спортсменом Поморья 2016 года Дарья Вдовина.

С высокой наградой Александра Поздеева поздравил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов:

«Его огромный вклад в развитие физической культуры и спорта Архангельской области бесспорен. Хочу поблагодарить тренера за труд, талант и ту гордость, которую дарят нам его воспитанники».

Агентство по спорту Архангельской области