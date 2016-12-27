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Правительство региона одобрило новую методику оценки эффективности госпрограмм

27 декабря 15:55 Общество

Новое положение об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области утвердили 27 декабря на заседании регионального правительства.

Новая методика была разработана специалистами министерства экономического развития Архангельской области.

— Благодаря новой методике при подведении итогов 2016 года удастся оценить  вклад каждого исполнительного органа государственной власти, принимающего участие в реализации госпрограммы, в достижение установленных целей и задач, – пояснил исполняющий обязанности министра экономического развития Архангельской области Олег Бачериков.

Он также пояснил, что при оценке будут учитываться уровень выполнения запланированных мероприятий, фактическое достижение ведомством целевых показателей и степень расходования предоставленных средств. Рассмотрят и качество планирования и управления реализацией госпрограммы. Иными словами, оценке подвергнется работа ответственного исполнителя.

Среди критериев оценки: своевременность и полнота предоставления отчётных данных, открытость и доступность информации для населения, а также рассмотрение отчётов о реализации госпрограмм на общественных советах при исполнительных органах государственной власти.

— Нововведения позволят повысить качество планирования мероприятий и ответственность органов власти за их реализацию, – отметил Олег Бачериков.

Министерство экономического развития Архангельской области

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