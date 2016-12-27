Правительство региона одобрило новую методику оценки эффективности госпрограмм

Новое положение об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области утвердили 27 декабря на заседании регионального правительства.

Новая методика была разработана специалистами министерства экономического развития Архангельской области.

— Благодаря новой методике при подведении итогов 2016 года удастся оценить вклад каждого исполнительного органа государственной власти, принимающего участие в реализации госпрограммы, в достижение установленных целей и задач, – пояснил исполняющий обязанности министра экономического развития Архангельской области Олег Бачериков.

Он также пояснил, что при оценке будут учитываться уровень выполнения запланированных мероприятий, фактическое достижение ведомством целевых показателей и степень расходования предоставленных средств. Рассмотрят и качество планирования и управления реализацией госпрограммы. Иными словами, оценке подвергнется работа ответственного исполнителя.

Среди критериев оценки: своевременность и полнота предоставления отчётных данных, открытость и доступность информации для населения, а также рассмотрение отчётов о реализации госпрограмм на общественных советах при исполнительных органах государственной власти.

— Нововведения позволят повысить качество планирования мероприятий и ответственность органов власти за их реализацию, – отметил Олег Бачериков.

Министерство экономического развития Архангельской области