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Сергей Степашин:
«Архангельская область полностью завершит программу переселения в ноябре 2017 года»

19 октября 17:25 Общество Архангельск Северодвинск Строительство Расселение аварийного жилья

19 октября Архангельск с рабочим визитом посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор Константин Цицин.

Руководители госкорпорации проверили ход реализации в Архангельске региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года.

Первым в списке объектов инспекции значился 180-квартирный дом на Карпогорской, 32. Он был введён в эксплуатацию в августе 2017 года и сегодня большинство новосёлов уже въехали в свои квартиры.

В их числе и семья Людмилы Смирновой. Архангелогородка отметила, что и сам дом, и район очень хорошие.

— Раньше мы жили в центре в аварийном доме, а сейчас переехали в новый дом в спальном районе. Здесь спокойно, уютно, и округ Майская горка очень быстро развивается, – отметили новосёлы.

Сергей Степашин отметил высокое качество нового жилья. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, оборудованы кухонными плитами и сантехникой.

— Важно отметить, что дом находится на пятилетней гарантии подрядной организации. В течение этого срока строители обязаны следить за всеми коммуникациями и в случае обнаружения дефектов устранять их за свой счёт, – рассказал министр строительства Михаил Яковлев.

Также гости посетили площадку компании «СУОР», которая возводит два дома на Московском проспекте. 180-квартирный жилой дом находится в высокой степени готовности: в настоящий момент завершаются работы по устройству кровли, монтажу внутренних инженерных коммуникаций, ведётся внутренняя отделка и благоустройство территории. Тепловой контур полностью закрыт и в помещения уже поступает тепло.

На 80-квартирном доме ведутся работы по монтажу панелей технического этажа. Затем подрядчик приступит к покраске фасада. Параллельно в здании проводятся работы по обустройству внутренних инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию двух домов и передача жилых помещений в муниципальную собственность запланированы до 30 ноября.

По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Андрея Шестакова, в рамках реализации программы переселения в 2013–2017 годах запланировано расселение 264 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда и переселение 15 612 человек, проживающих в 928 аварийных домах. Общий объем финансирования программных мероприятий составил почти 10 миллиардов рублей.

В настоящее время в рамках реализации мероприятий программы расселено более 250 тысяч «квадратов», что составляет 95 процентов от запланированного объёма.

— Хочется отметить, что объём аварийного жилья, подлежащий расселению в Архангельской области, был самым большим среди всех субъектов Северо-Запада. Ближайшим по объёму регионом является Ленинградская область с расселяемой площадью 190 тысяч квадратных метров. Таким образом, видно, что за пять лет действия программы правительство области совместно с Фондом ЖКХ проделали колоссальную работу, чтобы завершить все мероприятия в полном объёме в отведённые сроки, – подчеркнул председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Полностью завершить программу расселения в Поморье планируется в ноябре этого года, так что 2018-й год новосёлы встретят уже в квартирах на Московском проспекте.

— С момента моего последнего визита в Архангельскую область прошёл ровно год. За это время в Северодвинске, Архангельске и других городах были построены новые дома, предназначенные для расселения аварийного жилья. Поэтому завершение программы переселения в Архангельской области не вызывает опасений. Отрадно видеть, что на протяжении последних двух лет регион выполняет взятые на себя обязательства и обеспечивает людей новым жильём, – подчеркнул Сергей Степашин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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