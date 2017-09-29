Итоги ЕГЭ-2017 подвели организаторы госэкзаменов в Архангельской области

Итоги проведения государственной аттестации в 2017 году в Архангельской области обсудили специалисты, отвечающие за организацию выпускных экзаменов в школах Поморья.

Организатором совещания выступили региональный Центр оценки качества образования, а также министерство образования и науки Архангельской области.

Как отметил заместитель руководителя ведомства Юрий Гнедышев, в целом итоговая аттестация прошла без серьёзных сбоев.

Впервые все пункты проведения ЕГЭ в нашем регионе работали по новой технологии, которая внедряется в России. Задания распечатывались прямо в аудиториях, а после завершения экзаменов работы сканировали и отправляли на проверку.

— Результаты, показанные нашими выпускниками, позволяют говорить о том, что выросло количество одиннадцатиклассников, которые получили высокие баллы. Например, на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов получил 71 выпускник, это почти в два раза больше, чем в прошлом году, – отметил Юрий Гнедышев. – Мы провели анализ результатов по каждому муниципальному образованию. Эти данные необходимо использовать в работе по подготовке выпускников к итоговой аттестации.

В наступившем учебном году будет продолжена работа по развитию независимой оценки качества образования. Например, школы Поморья продолжат участие во Всероссийских проверочных работах.

Особое внимание руководителей муниципальных органов управления образования было обращено на более предметное рассмотрение кандидатур выпускников, претендующих на получение медали «За особые успехи в учении».



Также в рамках регионального совещания наиболее отличившимся организаторам ЕГЭ были вручены благодарности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также министерства образования и науки Архангельской области.



Министерство образования и науки Архангельской области