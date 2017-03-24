Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

После внесения изменений в областной закон сироты Поморья получат дополнительную помощь

24 марта 12:15 Соцзащита Молодежь Законотворчество

Правительство Архангельской области предложило внести изменения в региональное законодательство, чтобы ввести новые меры поддержки детей-сирот.

На мартовской сессии этот законопроект в первом чтении поддержали депутаты областного Собрания.

Инновации в закон, в частности, позволят ввести новые меры социальной адаптации детей-сирот, которые в силу достижения 18-летнего возраста покидают детские дома и переходят учиться в техникумы и колледжи Поморья. Ежегодно в эту категорию попадают несколько десятков юных северян.

Как показывает практика, таким ребятам необходима дальнейшая поддержка, поэтому было принято решение об организации на постоянной основе консультативной, психологической, педагогической и юридической помощи.

Ещё одно предложение правительства Архангельской области касается введения мер финансовой помощи детям-сиротам.

— Дополнительно планируется ввести областную социальную стипендию и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Эти меры поддержки предназначены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим ограничения по здоровью, которые обучаются по программам профессиональной подготовки, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Денежные средства на эти выплаты предусмотрены в региональном бюджете.

Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

24 марта

После вне­се­ния измене­ний в област­ной закон сиро­ты Поморья полу­чат допол­нитель­ную помощь

24 марта

Навстре­чу аркти­чес­кому фору­му: в САФУ прой­дут «Папа­нин­ские чтения»

23 марта

Без сбоев и нару­ше­ний: в Поморье нача­лись выпус­кные экзаме­ны школь­ни­ков

22 марта

Алек­сандр Цыбуль­ский: «Мы ждём от моло­дёжи конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

22 марта

Выправка и стать: в Архан­гель­ске стар­то­вал смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

22 марта

Лев Левит: «Нам важ­но, чтобы Аркти­ка была близ­ка и понят­на нашим детям»

21 марта

В рам­ках закона: про­вер­ка дея­тель­нос­ти Урдомс­кой школы не выяви­ла нарушений

21 марта

Опыт сот­рудни­чес­тва про­фтеха Поморья с про­из­водст­вом вост­ре­бо­ван на феде­раль­ном уровне

21 марта

Рав­не­ние на луч­ших: в Архан­гель­ске прой­дёт смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

20 марта

В дни аркти­чес­кого фору­ма жите­лей Поморья ждут десят­ки интер­ес­ных событий

20 марта

ЕГЭ–2017: Поморье гото­во к про­веде­нию дос­рочно­го этапа госу­дарст­вен­ных экзаменов

20 марта

Новым пре­зи­ден­том Ломо­нос­ов­ско­го фонда избран Конс­та­нтин Лобанов

20 марта

Более 250 луч­ших юных истори­ков Рос­сии прие­дут в Архан­гельск

18 марта

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: тре­тий сезон

17 марта

В Поморье про­тес­тиро­вали сис­тему виде­онаб­люде­ния на ЕГЭ

17 марта

Школы Севе­род­винска – луч­шие в «Увлека­тель­ном путе­шес­твии по Архан­гель­ской области»

16 марта

Юные севе­ряне вновь ста­нут геро­ями про­граммы «Пока все дома»

16 марта

Иннова­ции в про­фтех­об­разо­ва­нии обсу­дят на меж­дуна­род­ной кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

15 марта

Лев Левит: «СГМУ соз­да­ет кон­туры новой сис­темы медо­бес­пече­ния в Арктике»

Похожие новости

24 марта Образование

После вне­се­ния измене­ний в област­ной закон сиро­ты Поморья полу­чат допол­нитель­ную помощь

22 марта Образование

Алек­сандр Цыбуль­ский: «Мы ждём от моло­дёжи конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

18 марта Образование

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: тре­тий сезон

15 марта Образование

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» блес­нут зна­ни­ями исто­рии осво­ения Арктики

14 марта Образование

«Месяц безо­пас­ного Интерне­та» в шко­лах Поморья

13 марта Экономика

В апреле стар­шек­лас­сни­ки Поморья смо­гут побывать на обо­рон­ных пред­при­ятиях региона

10 марта Общество

Школь­ница из Архан­гель­ска вышла в финал телеп­рог­рам­мы «Умницы и умники»

3 марта Образование

Участ­ни­ки фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» под­гото­вят пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство

2 марта Образование

Спи­сок про­фес­сий участ­ни­ков моло­деж­ного фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» попол­нился двумя новы­ми спе­циаль­нос­тями

1 марта Общество

Открыт приём работ на все­рос­сийс­кий кон­курс «Наша история»

27 февраля Образование

Мари­на Малых – луч­ший моло­дой педа­гог Архан­гель­ской области

27 февраля Образование

Моло­дёж­ная науч­но-прак­тич­ес­кая школа нача­ла свою рабо­ту в Архан­гель­ске

21 февраля Экономика

Олег Баче­ри­ков: «Нуж­но выстроить взаи­мод­ейс­твие между влас­тью, пред­при­ятия­ми и про­фте­хом»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия