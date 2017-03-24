После внесения изменений в областной закон сироты Поморья получат дополнительную помощь

Правительство Архангельской области предложило внести изменения в региональное законодательство, чтобы ввести новые меры поддержки детей-сирот.

На мартовской сессии этот законопроект в первом чтении поддержали депутаты областного Собрания.

Инновации в закон, в частности, позволят ввести новые меры социальной адаптации детей-сирот, которые в силу достижения 18-летнего возраста покидают детские дома и переходят учиться в техникумы и колледжи Поморья. Ежегодно в эту категорию попадают несколько десятков юных северян.

Как показывает практика, таким ребятам необходима дальнейшая поддержка, поэтому было принято решение об организации на постоянной основе консультативной, психологической, педагогической и юридической помощи.

Ещё одно предложение правительства Архангельской области касается введения мер финансовой помощи детям-сиротам.

— Дополнительно планируется ввести областную социальную стипендию и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Эти меры поддержки предназначены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим ограничения по здоровью, которые обучаются по программам профессиональной подготовки, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Денежные средства на эти выплаты предусмотрены в региональном бюджете.

Министерство образования и науки Архангельской области