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В Поморье работают 108 добровольных пожарных дружин

27 января 16:50 Безопасность

Более ста выездов на тушение пожаров осуществили в минувшем году подразделения добровольной пожарной охраны (ДПО). Об этом сообщил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

Регулярно привлекаются добровольцы-пожарные и к проведению аварийно-спасательных работ. Огнеборцы дежурят в местах массового пребыванию людей при проведении праздничных и официальных мероприятий, участвуют в ремонте пожарных водоисточников, обслуживают вверенное им имущество. 

Как отметил Александр Уваров, сейчас в области создано 108 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 545 человек. Они действуют в 19 муниципальных районах Архангельской области. В 2017 году планируется создать еще четыре подразделения добровольных дружин.

— Если в 2011 году доля прикрытия населенных пунктов Архангельской области силами пожарной охраны в соответствии с нормативом составляла 59 процентов, то к концу 2016 года этот показатель вырос до 90 процентов, – подчеркнул Александр Уваров. – Это стало возможным благодаря материальной и финансовой поддержке со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Помощь правительства и муниципальных образований – в приоритете

Отметим, что в 2012-2016 годах из областного бюджета на поддержку добровольцев пожарной охраны было выделено более 47 миллионов рублей. В 2017 году на эти цели предусмотрено направить восемь миллионов рублей.

Внесли свою лепту и местные власти: общие расходы муниципальных образований по созданию и содержанию добровольных пожарных подразделений за 2012-2016 годы составили почти 25 миллионов рублей.

Для оснащения подразделений ДПО за счет средств субсидий из областного бюджета общественными объединениями было закуплено и безвозмездно передано администрациям сельских поселений 482 комплекта боевой и специальной одежды и обуви, 88 мотопомп, 261 ранцевый огнетушитель, 46  пожарных лестниц и другое имущество. 

— Добровольные подразделения, созданные в соответствии с новым законодательством, позволили на более высоком уровне осуществить первичные меры пожарной безопасности в поселениях, – подчеркнул Александр Уваров. – Наибольшей эффективности по созданию добровольных пожарных бригад удалось достичь в тех муниципалитетах, где помимо активного участия граждан, большую помощь оказали органы местного самоуправления.

Примеров подобного взаимодействия немало. В деревне Березонаволок Красноборского района администрация сельского поселения изыскала средства на строительство теплого и электрифицированного гаража для размещения пожарного автомобиля и пожарно-технического вооружения.

В деревне Ширяиха Каргопольского района местная администрация в течение одного года построила благоустроенное здание пожарного депо с гаражом для спецтехники и помещениями для личного состава. На базе добровольного подразделения был открыт отдельный пост ПЧ-30 агентства ГПС и ГЗ Архангельской области.

Отметим, что дальнейшее развитие добровольной пожарной охраны в ходе ежегодных сборов относится к числу приоритетных задач областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на 2017 год.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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