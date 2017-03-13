В Гостиных дворах в Архангельске в преддверии международного форума «Арктика – территория диалога» открылась выставка «Год «Родины»: исторические события в историях людей». В галерее на втором этаже музея представлены выпуски всех номеров журнала «Родина» за 2016 год.

Одним из посетителей экспозиции стал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. По его словам, он не пропускает ни одного номера журнала.

Учредителями журнала «Родина» являются Правительство РФ и администрация Президента– Мне очень запомнился материал про нашего каргопольского купца, первого главного правителя Русской Америки Александра Баранова. Кстати, он тоже был на одной из обложек, – цитирует Игоря Орлова «Российская газета».

Глава региона встретился с шеф-редактором журнала «Родина» Игорем Коцем и заместителем шеф-редактора Семёном Экштутом.

— Вы пишете о событиях, которые формировали общество и личность людей в то время. Сейчас, читая ваш журнал, уже можно дать оценку: как воспринимались эти события, на что они повлияли и как развернулся вектор истории спустя много лет, – заметил Игорь Орлов. – Важно, что ваше прочтение исторического контекста не ангажировано какими-Выставка «Год «Родины» в разных форматах уже была представлена в Санкт-Петербурге – в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина и в Центральной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.либо политическими веяниями.

После открытия выставки Игорь Коц и Семен Экштут встретились с читателями журнала, историками, краеведами и журналистами, побывали в Северном Арктическом федеральном университете и Арктическом морском институте имени В.И. Воронина (филиал Государственного университета морского и речного флота имени С.О. Макарова).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области