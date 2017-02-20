В Архангельске состоится публичная защита молодёжных проектов

21 февраля в 15:00 в областном Доме молодёжи (г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9) начнётся общественная защита работ, поступивших на областной конкурс проектов в сфере государственной молодежной политики.

Всего заявлено более 170 проектов.

Конкурс предлагает возможность реализовать идеи молодёжи в различных направлениях. Это пропаганда здорового образа жизни и массового спорта, профилактика асоциальных явлений, поддержка творческих инициатив и профориентация, межнациональное согласие и духовно-нравственное воспитание.



С 2016 года в конкурсных номинациях появилось новое направление – поддержка молодой семьи.

Максимальная сумма гранта для юридических лиц – 300 000 рублей, для физических лиц и инициативных групп – 100 000 рублей.



— В процессе публичной защиты у авторов есть возможность раскрыть оригинальность идеи, убедить экспертов в полезности и эффективности проекта, – пояснил специалист областного «Молодёжного центра» Богдан Загери. – Кстати, авторы проектов, не прошедших отбор, могут обратиться за помощью в региональный Дом молодёжи.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»