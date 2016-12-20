В Котласе завершился региональный конкурс профессионального мастерства студентов, обучающихся по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Конкурс впервые принимал у себя Котласский электромеханический техникум. Сначала знания и навыки демонстрировали мастера производственного обучения, затем учащиеся техникумов и колледжей регионального профтеха.
В итоге победителем был призан котлашанин Константин Романюк, на втором месте оказался вельчанин Захар Мамонтов, тройку призёров замкнул Даниил Шадрин из Коряжмы.
Необходимо подчеркнуть, что организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства соответствовала стандартам международного движения WorldSkills.
— Архангельская область официально вступила в движение WorldSkills Russia в этом году. Уже в феврале наступающего года мы примем первый областной турнир WorldSkills Russia «Молодые профессионалы Поморья», – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Площадку для состязаний молодых электромонтеров также будут готовить специалисты Котласского электромеханического техникума.
Первый региональный чемпионат по стандартам WorldSkills будет состоять из пяти компетенций: электромонтаж, парикмахерское искусство, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, преподавание в младших классах.