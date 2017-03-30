В Архангельске прошёл шахматный фестиваль «Поморская ладья».

В рамках фестиваля «Поморская ладья», приуроченного к международному форуму «Арктика – территория диалога» состоялось сразу несколько ярких мероприятий.



– Покоритель Арктики – это не только физически сильный и здоровый человек, но и с высоким интеллектом, который сможет управлять сложной современной техникой и принять верное решение в экстремальной ситуации. А шахматы – это именно та игра, которая развивает ум, скорость реакции, стратегическое мышление, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Сеанс одновременной игры провел архангельский гроссмейстер Александр Черняев. Разумеется, большинство игр именитый мастер выиграл, но одну партию все же выиграл одиннадцатилетний Иван Собашников.

В Архангельской области традиционно большое внимание уделяется спорту равных возможностей. Вот и в фестивале «Поморская ладья» участвовала инвалид по зрению Ульяна Малкова. Целеустремлённая девушка играла на специальной доске для инвалидов по зрению и на равных сражалась со знаменитым гроссмейстером. Жюри фестиваля особо отметило юную шахматистку.

Студенты САФУ сразились за шахматными досками с будущими медиками из СГМУ. Среди юношей первое место занял Иван Попович из САФУ, второе – Александр Попов из СГМУ, третье –Степан Попов из СГМУ.

Среди девушек первое место оказалось у Дианы Файзудиновой (САФУ), «серебро» – у Юлии Попович (СГМУ), «бронза» – у Анжелы Смирновой (СГМУ).

Для всех желающих работали площадки свободной и дистанционной игры. На первой из них участники и гости фестиваля получили возможность поиграть в ростовые шахматы. А в электронном читальном зале интеллектуалы проверили свои силы в онлайн-партиях с соперниками по всему миру.

Победителям фестиваля «Поморская ладья» были вручены грамоты, медали и памятные кубки.

Агентство по спорту Архангельской области