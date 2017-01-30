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Игорь Орлов даст старт Году экологии в Поморье

30 января 17:00 Год экологии Районы Общество Арктика Леспром Экология

1 февраля в 11:00 в правительстве региона состоится презентация Года экологии в Архангельской области.

Губернатор Игорь Орлов даст официальный старт природоохранным мероприятиям на территории региона в 2017 году.

Об основных проектах Года экологии доложит министр природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин. Особое внимание – Слёту школьных лесничеств и акции «Родники Архангельской области».

Участниками презентации Года экологии станут представители профильных органов власти, национальных парков, природоохранных структур, общественных молодёжных и экологических организаций, муниципальных образований и бизнес-сообщества.

Они представят проекты по темам: благоустройство и озеленение городов и посёлков, арктическая уборка, внедрение на предприятиях ЛПК инновационных технологий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду.

Приглашаются СМИ. Аккредитация до 09:30 1 февраля по тел. (8182) 20-06-55.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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