Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

15 медалей завоевала на первенстве мира по универсальному бою команда Поморья

13 июня 13:15 Спорт

В городе Медынь Калужской области прошло первенство мира по универсальному бою среди подростков в возрасте 10–13 лет.

В турнире приняли участие 130 человек из 22 стран.

Сборную России представляли ребята из Котласа, до этого успешно выигравшие первенство России. По итогам первенства мира наши спортсмены выиграли восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

— Поздравляю юных бойцов с успешным выступлением и уверенными победами, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Наши атлеты в очередной раз доказали, что в универсальном бое им нет равных. Уверен, что и на молодёжном первенстве мира в сентябре этого года наша команда займет достойное место.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

13 июня

«Архан­гель­ская область – all inclusive»: кон­курс для семей Поморья

13 июня

15 меда­лей завое­вала на пер­венстве мира по уни­вер­саль­ному бою коман­да Поморья

13 июня

Участ­ни­ки «Коман­ды 29» зай­мутся город­ской сре­дой Онеги и про­движе­ни­ем госуслуг

13 июня

Эксперт: каж­дый из моно­горо­дов Архан­гель­ской области имеет потен­ци­ал для развития

12 июня

Стать граж­дани­ном – в День России!

12 июня

День Рос­сии в Архан­гель­ске начал­ся с воз­ложе­ния цве­тов к Веч­ному Огню

12 июня

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём России

12 июня

Игорь Орлов про­вёл тра­дици­он­ную встре­чу с «район­ками»

12 июня

Област­ная воен­но-спор­тив­ная игра «Спец­наз» про­шла под Архан­гель­ском

11 июня

Начи­ная новое столетие

11 июня

В Кот­ласе откры­ли мемо­риаль­ную доску уро­жен­цу горо­да Вла­ди­ми­ру Петухову

10 июня

К 100-ле­тию Кот­ласа в горо­де откры­ты эко­парк и теат­раль­ный сквер

10 июня

Игорь Орлов – с рабо­чим визи­том в Котласе

9 июня

Архан­гель­ские школь­ники ока­зались луч­шими из команд СЗФО на меж­дуна­род­ном тур­нире «Белая ладья»

9 июня

В Архан­гель­ске про­хо­дят «Пре­зи­дентс­кие сос­тяза­ния»

9 июня

Доль­щики ЖК «Дом на пло­щади» полу­чат своё жильё

9 июня

О воз­мож­нос­тях и рис­ках кре­ди­то­ва­ния можно будет узнать онлайн

9 июня

Ев­ге­ний Фомен­ко: «Пере­ход на карту «Мир» – это обес­пече­ние суве­рени­тета пла­тёж­ного про­стран­ства России»

9 июня

Бес­платные юри­дич­ес­кие услу­ги севе­ряне могут получить в Цен­тре под­дер­жки моло­дой семьи

Похожие новости

13 июня Общество

15 меда­лей завое­вала на пер­венстве мира по уни­вер­саль­ному бою коман­да Поморья

9 июня Общество

Архан­гель­ские школь­ники ока­зались луч­шими из команд СЗФО на меж­дуна­род­ном тур­нире «Белая ладья»

9 июня Общество

В Архан­гель­ске про­хо­дят «Пре­зи­дентс­кие сос­тяза­ния»

9 июня Общество

В День Рос­сии архан­гело­гор­од­цев ожи­да­ет широ­кая спор­тив­ная программа

8 июня Общество

Новый спор­тзал откры­лся в област­ном Доме молодёжи

7 июня Общество

У стрел­ков Архан­гель­ской области – девять медалей

6 июня Общество

На спор­тивн­ом празд­ни­ке «Доб­ро без гра­ниц» можно было сдать нормы ГТО

5 июня Общество

В Поморье прой­дут сорев­нова­ния юных спа­са­те­лей

5 июня Общество

На чем­пи­она­те СЗФО лег­ко­ат­леты Поморья завое­вали три медали

2 июня Общество

Стрел­ки из Архан­гель­ской области вновь вне кон­кур­ен­ции на Кубке России

2 июня Общество

В Архан­гель­ске про­хо­дит регио­наль­ный этап Пре­зи­дентск­их спор­тивных игр

2 июня Общество

В Коряж­ме про­тес­тиру­ют нормы ГТО для людей с инвал­ид­ностью

1 июня Общество

Севе­род­винс­кая коман­да взяла «брон­зу» в фина­ле все­рос­сийско­го фут­боль­ного фестиваля

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия