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Региональный омбудсмен Любовь Анисимова встретилась с редакторами «районок»

16 октября 16:30

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова встретилась с руководителями районных и городских газет.

Начиная общение с журналистами, Любовь Анисимова отметила, что 2017 год является юбилейным не только для Архангельской области, но и для института регионального уполномоченного по правам человека. 20 лет назад был принят соответствующий областной закон и создан этот институт государственной правозащиты.

Сегодня можно смело утверждать, что он состоялся как государственный орган, получил широкую известность и большую степень доверия среди населения.

Не будучи наделён властными полномочиями, он выступает в качестве инструмента взаимодействия общества и органов государственной власти и местного самоуправления.

В связи с отмечаемым в текущем году юбилеем запланирован ряд мероприятий, ключевым из которых станет форум «Арктика – особый уровень прав человека». Его проведение намечено на 9 ноября 2017 года и предполагает широкий круг участников, в том числе уполномоченных по правам человека из других субъектов РФ.

В ходе встречи Любовь Анисимова проинформировала журналистов об истории и основных итогах деятельности за два десятилетия, тематике и количестве поступающих обращений.

Она отметила преобладание среди них вопросов, связанных с реализацией социально-экономических прав (более 63 %). В свою очередь среди них доминируют вопросы соблюдения жилищных прав.

Однако на протяжении всего периода сохраняют актуальность обращения и по иным вопросам – это право на охрану здоровья и медицинскую помощь, права инвалидов, трудовые права, право на получение мер социальной поддержки и другие.

Так, количество обращений по вопросам защиты прав на охрану здоровья и получение медицинской помощи по сравнению с 2003 годом возросло в 30 раз.

Среди обращений по вопросам защиты гражданских (личных) прав основное место принадлежит законным правам лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Любовь Анисимова рассказала также о развитии института общественных помощников, которые к настоящему времени действуют в 15 муниципальных районах.

Отдельно она остановилась на вопросе распространения насилия в отношении женщин и предпринимаемых на региональном уровне мерах по его предотвращению и оказанию помощи женщинам, оказавшимся жертвам бытового насилия.

Участникам встречи была представлена брошюра, в подготовке которой приняли участие региональное министерство труда, занятости и социального развития, областное УМВД, уполномоченный по правам человека в Архангельской области, региональная общественная организация «Кризисный центр «Надежда». Это первый практический результат деятельности постоянно действующей рабочей группы по вопросам противодействия насилию в отношении женщин, созданной при уполномоченном в 2017 году.

— Основная цель, которую мы ставили перед собой при подготовке этого материала, – это оказание содействия и помощи женщинам, подвергшимся различным формам насилия, а также их родственникам, друзьям и всем неравнодушным людям, ставшим свидетелями насилия. – отметила Любовь Анисимова.

В заключение встречи Любовь Анисимова ответила на вопросы участников совещания и пригласила журналистов к дальнейшему сотрудничеству.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Архангельской области

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