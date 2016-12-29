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Ребята из Архангельской области спели в составе сводного детского хора России

29 декабря 15:00
Сводный детский хор России – это уникальный коллектив, в составе которого тысяча человек
Сводный детский хор России – это уникальный коллектив, в составе которого тысяча человек

Десять юных вокалистов из Архангельской области вернулись из Москвы, где 27 декабря выступили в составе сводного детского хора России на заседании Государственного совета РФ в Кремлёвском дворце. 

Сводный детский хор России – это уникальный коллектив, в составе которого тысяча человек. Дирижёр хора – народный артист России Валерий Гергиев.

Чтобы попасть в хор, ребята проходят строгий конкурсный отбор. Воспитанница детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона Александра Корякина в этом году прошла отбор впервые.

Самым главным для неё оказались не впечатления от выступления в Кремле, а новые друзья, которых она приобрела во время совместных репетиций:

– Мы много репетировали и общались, – поделилась впечатлениями Александра. – Это здорово, петь в одном хоре с таким количеством ребят со всей России!

В связи с авиакатастрофой самолёта Ту-154 над Чёрным морем, которая произошла 25 декабря, программа выступления хора была изменена. Концерт стал данью памяти трагически погибшим людям.

– Мы скорбели вместе со всей Россией, – рассказала директор Северного хора Наталья  садчик, которая сопровождала архангельскую делегацию в поездке. – В самый последний момент поменялся репертуар, в него были включены произведения из программ хора имени Александрова. Наши ребята буквально за ночь выучили эти произведения и исполнили тысячным хором. У многих в зале наворачивались на глазах слезы.

Министерство культуры Архангельской области

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