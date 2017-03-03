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Акция «Полярный десант» «взяла в оборот» более трёх тысяч жителей Поморья

3 марта 17:00 80-летие Архангельской области Общество Молодежь
За десять дней бойцы студотрядов оказали помощь 45 пенсионерам, ветеранам войны и труда
За десять дней бойцы студотрядов оказали помощь 45 пенсионерам, ветеранам войны и труда

В Архангельске подвели итоги традиционной зимней акции студенческих отрядов «Полярный десант». 

Напомним, молодёжная патриотическая акция «Полярный десант» прошла на территории Архангельской области с 10 по 20 февраля и охватила пять муниципалитетов Поморья. Участники акции посетили 24 населенных пункта.

Куратор акции, директор ГАУ Архангельской области «Штаб молодёжных трудовых отрядов» Юрий Комолятов рассказал:

«В этом году акция охватила более трёх тысяч жителей поморской глубинки. Это ветераны, пенсионеры, учащиеся и работники школ, работники детских садов, администрации районов и просто граждане, пришедшие на концерты».

За десять дней бойцы студотрядов оказали помощь 45 пенсионерам, ветеранам войны и труда. «Десантники» помогли решить бытовые вопросы 35 социальным учреждениям. Кроме того, участники акции составляли реестр находящихся в глубинке воинских мемориалов. Данные по 31 памятнику будут переданы в региональный центр патриотического воспитания.  

Юрий Комолятов добавил, что в этом году стартовало сразу несколько новых направлений работы «Полярного десанта». Одно из них, «Волонтеры просвещения» – совместный проект САФУ имени М. В. Ломоносова и регионального правительства, приуроченный к 80-летию Архангельской области.

За время «Полярного десанта» более 400 школьников смогли больше узнать об истории родного края. 

— Наши ребята старались преподносить факты как можно более увлекательно, использовать интерактивные методики. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что ученики школ, в которых мы побывали, знают историю Поморского края, — отметила куратор акции «Волонтёры просвещения» Анастасия Мельниченко.

ГАУ Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов»

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