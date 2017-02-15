Ярослав Безсолов стал серебряным призёром международного турнира по боксу

В белорусском Гомеле завершился ХХI международный турнир по боксу на призы абсолютного чемпиона СССР Алексея Юркова.

В соревнованиях приняли участие 142 спортсмена из России, Белоруссии, Азербайджана, Украины, Литвы, Молдовы и Польши.

В составе юношеской сборной России по боксу выступал спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Ярослав Безсолов.

В рамках турнира спортсмен провёл три боя, в двух из них одержал уверенные победы.

В финальном поединке он встретился с ещё одним представителем юношеской сборной России Артуром Мирабяном, но проиграл бой, став серебряным призёром турнира.

— Бокс в Архангельской области динамично развивается, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Недавно наши бойцы вернулись с первенства СЗФО, где завоевали четыре золотые медали. Уверен, что и в будущем у наших боксеров будет немало красивых боев и славных побед.

Агентство по спорту Архангельской области