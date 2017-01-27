Участникам международного форума «Арктика – территория диалога» представят новую разработку Северного государственного медицинского университета (СГМУ) – витаминный напиток из сосновой хвои «Арктивит».

Натуральный инновационный продукт с высоким содержанием природного витамина С производится из отходов заготавливаемой древесины, произрастающей в экологически чистых районах Архангельской области.

Разработанный напиток ориентирован, прежде всего, на жителей северных территорий и позволяет восстанавливать витаминный статус у людей, живущих и работающих в Арктике. Основное лечебно-профилактическое действие «хвойного морса» связано с восполнением дефицита витамина С.

Презентационную партию «Арктивита» на базе производственного комплекса СГМУ выпустят к арктическому форуму. Подготовлено две формы: обычный напиток и концентрат, который можно разводить в воде, соках и минеральной воде. Разработка запатентована и подтверждена московским НИИ питания РАН.

— Наш напиток рекомендован для поддержания иммунитета, обладает тонизирующим действием, способствует снижению утомляемости и повышению умственной и физической работоспособности, – рассказал Илья Крылов.

Ректор СГМУ Любовь Горбатова отметила, что все направления научно-исследовательской деятельности Северного государственного медицинского университета на протяжении 84 лет его работы связаны с изучением влияния Севера и Арктики на человека.

— Активное промышленное освоение приполярных территорий, работа человека в Арктике требуют новых подходов в организации его быта, отдыха и питания. Эти вопросы также будут активно обсуждаться на предстоящем в марте арктическом форуме. Новая разработка СГМУ станет наглядным подтверждением такого инновационного подхода, – подчеркнул представитель губернатора Архангельской области Лев Левит.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики