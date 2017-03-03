Кадровый резерв для Арктики должен быть высокопрофессиональным

Кадровое обеспечение устойчивого развития на приполярных территориях станет одной из тем обсуждения на IV международном форуме в Архангельске в рамках секции «Арктика – территория профессионалов».

Государство должно определить приоритеты по подготовке кадров для работы в Арктике, в частности в морской отрасли, считает директор Арктического морского института имени В. И. Воронина Елена Смягликова:

«Дефицит специалистов в морской отрасли составляет около 13 процентов. Одна из главных проблем сегодня – старение профессорско-преподавательского состава и профессионалов, которые непосредственно обеспечивают транспортное сообщение, в том числе на трассе Северного морского пути (СМП). Безусловно, реализовать арктические проекты должны специалисты высокого уровня подготовки, и для этого нужна современная материально-техническая база».

Перевод образовательного процесса на современные рельсы требует соответствующего финансирования и особых форм государственной поддержки. Например, создания территориальных ресурсных центров профподготовки.

На сегодня в Архангельской области – 15 государственных профессиональных образовательных организаций, которые имеют статус ресурсных центров, отметил председатель комитета по образованию и науке регионального парламента Игорь Чесноков. Однако средств для развития (прежде всего для закупки современного оборудования), чтобы они стали теми самыми опорными площадками, пока не хватает.

Оптимизировать финансовые вложения в подготовку специалистов и найти выход из сложившейся ситуации, по мнению заместителя генерального директора ООО «ХС Морское проектирование» Алексея Расторопова, помогла бы кооперация усилий системы образования, бизнеса и производства, тем самым увеличивая интеллектуальный потенциал региона:

«Сегодня кадры, которые готовит, в частности, Севмашвтуз, уходят на производство, и на этом их развитие заканчивается. Если кто то из них вырастает до уровня конструкторского бюро того или иного предприятия, то ближе к среднему возрасту или к пенсии. Мы готовы брать студентов и выпускников, доучивать по научной и проектной деятельности в рамках государственного софинансирования. Нам это интересно, и люди были бы трудоустроены».

К сожалению, на сегодня таких федеральных целевых программ не существует. И вопрос закрепления кадров на своих территориях стоит так же остро и требует широкого обсуждения в рамках профессиональной дискуссии, подчеркивают эксперты.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области