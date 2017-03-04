В День экологических знаний в Добрололюбовке школьники узнают об арктическом туризме

В День экологических знаний, 17 марта, в областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова школьникам расскажут об основных направлениях арктического туризма и итогах сезона 2016 года.

— Арктические территории являются «магнитом» для туристов с их первозданностью, труднодоступностью, настоящими артефактами, уникальной флорой и фауной, – отметила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» расскажут и покажут, как собраться в экспедицию. Ребята узнают, какие редкие животные обитают на островах и в акватории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, об особенностях флоры высоких широт и арктической «уборке», которая в Год экологии продолжится на территории Русской Арктики.

Там же покажут документальный фильм «Славные парни из бухты Тихой». Это лента о месте, где в 1913-1914 годах зимовала полюсная экспедиция Георгия Седова, а в 1929 году была открыта первая советская полярная станция.

Министерство культуры Архангельской области