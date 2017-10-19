Научный, экономический, культурный и человеческий потенциал Архангельской области губернатор Игорь Орлов представил на встрече с главами делегаций Баренцева/Евроарктического региона 19 октября.

Участие во встрече приняли главы внешнеполитических ведомств Норвегии, Финляндии и Швеции, представители дипмиссий стран СБЕР и Европейского Союза.

Приветствуя гостей, Игорь Орлов отметил:

«Наш арктический регион издревле славился своим гостеприимством, с лихвой компенсируя суровость климата и серость северного неба открытостью поморской души и хлебосольным радушием».

Губернатор акцентировал внимание на славных традициях и лучших современных достижениях региона в сферах судостроения, лесной промышленности, рыболовстве, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе.

Поморской земле есть чем гордиться: здесь построены крупнейшие в России и Европе Северодвинские верфи, создаются инновационные проекты в ЛПК, выращивается элитный семенной картофель, развивается переработка морских водрослей и многое другое.

— Дополнительно к традиционным сферам экономики серьёзное развитие приобретает горнодобывающий комплекс, – сказал Игорь Орлов. – Это, в частности, наши алмазные проекты на месторождениях им. М.В. Ломоносова и им. В. Гриба. В год празднования 80-летия Архангельской области в недрах региона найден уникальный алмаз весом более 180 карат.

Глава региона отметил особую роль научного сообщества Поморья: Северного Арктического федерального университета, Северного государственного медицинского университета, научно-исследовательских институтов:



«Арктика – это проверка на прочность передовых технических решений, в основе которых лежат научные знания, подкрепленные практикой на уникальных предприятиях региона».

Но главное богатство Русского Севера – это его жители, бережно сохранившие уникальную культуру и природное наследие.

Участники встречи поблагодарили за радушный приём и новые знания о жизни Поморья.



Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде подчеркнул необходимость расширения бизнес-сотрудничества с Архангельской областью.

По словам министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, очень важно продолжить межличностные контакты и студенческие обмены, укрепляя побратимские связи.

По завершению встречи участники направились в зал заседаний правительства Архангельской области, где был дан старт ключевому политическому событию этих дней – пленарному заседанию XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области