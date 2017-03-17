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Встретить во всеоружии: Поморье продолжает подготовку к паводку

17 марта 14:30 Общество Безопасность Транспорт

Вопросы готовности сил и средств региона к ледоходу и паводку обсудили на заседании профильной оперативной группы под руководством заместителя руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Архангельской области Олега Быстрова.

Как сообщила начальник Гидрометцентра Северного УГМС Ирина Грищенко, долгосрочный прогноз развития весеннего половодья будет представлен 4 апреля.

По предварительным данным, на реках Архангельской области уровни воды достигли зимней межени и сохраняются пониженными, отклонение от нормы уменьшилось до 30–70 см.

Толщина льда – в среднем 50–65 см, что на 5–15 см выше нормы, высота снежного покрова на льду составляет от 24 до 45 см.

Продолжается экспедиционное наземное обследование льда в границах Холмогорского и Приморского районов. Аналогичные работы планируются 20–25 марта на реке Северная Двина до границы с Вологодской областью.

Запасы снега в лесах превышают норму и прошлогодние значения на 10–15 процентов. Наибольшие показатели – в бассейнах рек Сухона, Онега, Вага, Пинега и Мезень.

Взрывники и ледоколы – в боевой готовности 

Особое внимание участники оперативной группы уделили вопросам проведения взрывных и ледокольных работ.

Заместитель начальника областного Центра гражданской защиты Кирилл Кремлёв доложил: две группы специалистов и вся необходимая техника подготовлены. Особое внимание планируется уделить потенциально опасным участкам в Котласском, Красноборском, Холмогорском и Приморском районах.

Конкретные точки проведения взрывных работ будут определены по результатам ледовой разведки, которая должна быть завершена к 4 апреля. 

По информации заместителя директора Архангельского филиала Росмортпорта Василия Ильина, ледокольный флот также находится в готовности.

Для проведения работ планируется задействовать ледоколы «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев», на дежурстве – «Капитан Косолапов». При необходимости будут привлечены буксиры ледового класса – там, где ледоходы не смогут пройти по осадке.

Мосты и дороги: укрепляем позиции

Под пристальным контролем оперативной группы – мосты, дороги и водопропускные трубы.

Заместитель директора «Архангельскавтодора» Денис Кулижников напомнил: в прошлом году паводком было повреждено четыре мостовых сооружения, в том числе три низководных моста в Вельском и Красноборском районах, а также шесть водопропускных труб. Кроме того, в ряде районов были размыты отдельные участки насыпи.

В общей сложности на устранение последствий из областного бюджета был направлен 21 млн рублей.

К этому году, благодаря тому, что из региональной казны в 2016-ом были выделены средства на проведение капитального ремонта ряда объектов, «Архангельскавтодор» укрепил «боевые позиции».

В частности, в Красноборском районе возведён мост на реке Лябла, капитально отремонтирован участок дороги Дябрино–Куликово. В Виноградовском районе мост через реку Вареньга обеспечит проезд от Двинского Березника до Рочегды, которого раньше в период паводка не существовало.

Ограничивать транспорт начнут с 3 апреля

Заместитель директора «Архангельскавтодора» отметил: общий план по проведению противопаводковых мероприятий сформирован, конкретные перечни работ с указанием сроков подрядные организации должны предоставить к 4 апреля.

На сегодня проводятся работы по уборке снежных валов и подготовке труб к пропуску талых вод. Кроме того, в необходимых объёмах завезены песок и щебень.

Кроме того, постановлением правительства региона установлены сезонные ограничения движения транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 3,5 тонн:

  • с 10 апреля до 24 мая – на территориях Приморского, Холмогорского, Онежского, Пинежского, Мезенского и Лешконского районов;
  • с 3 апреля по 17 мая – в остальных районах области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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