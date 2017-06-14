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22 июня для жителей Поморья состоится День правовой помощи

14 июня 11:30 Архангельск

22 июня с 14:00 до 16:00 уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова организует «День правовой помощи» в Исакогорской библиотеке № 12, расположенной по адресу: Архангельск, ул. Зеньковича, 29.

Мероприятие состоится в рамках предстоящего Дня правовой помощи. В Исакогорской библиотеке № 12 сотрудники аппарата уполномоченного проведут выездной приём граждан.

Жители смогут получить необходимые консультации и разъяснения по различным вопросам в области защиты и реализации их прав и свобод. Также в рамках мероприятия будет организована экспозиция информационно-консультативных материалов, разработанных аппаратом уполномоченного.

Записаться на приём можно по телефонам:

  • аппарата уполномоченного (8182) 20-72-96, 21-14-62;
  • библиотеки (8182) 45-09-55.

Кроме того, проводится запись по электронной почте upolnom@dvinaland.ru, которая продлится по 20 июня включительно.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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