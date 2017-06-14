22 июня для жителей Поморья состоится День правовой помощи

22 июня с 14:00 до 16:00 уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова организует «День правовой помощи» в Исакогорской библиотеке № 12, расположенной по адресу: Архангельск, ул. Зеньковича, 29.
Мероприятие состоится в рамках предстоящего Дня правовой помощи. В Исакогорской библиотеке № 12 сотрудники аппарата уполномоченного проведут выездной приём граждан.
Жители смогут получить необходимые консультации и разъяснения по различным вопросам в области защиты и реализации их прав и свобод. Также в рамках мероприятия будет организована экспозиция информационно-консультативных материалов, разработанных аппаратом уполномоченного.
Записаться на приём можно по телефонам:
Кроме того, проводится запись по электронной почте upolnom@dvinaland.ru, которая продлится по 20 июня включительно.