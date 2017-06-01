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Детская оздоровительная кампания 2017: на первом месте – безопасность

1 июня 9:10 Здоровье Семья

Вопросам безопасности отдыха детей в Поморье уделяется самое серьёзное внимание. На этом акцентировал внимание губернатор Архангельской области Игорь Орлов, комментируя итоги селекторного совещания по организации летнего детского отдыха. 

В совещании под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, главы российских регионов.

Среди ключевых тем обсуждения – подготовка к летней оздоровительной кампании, вопросы безопасности детского отдыха, совершенствование нормативно-правовой базы.

Особое внимание – персоналу лагерей

Как пояснил Игорь Орлов, с учётом серьёзных уроков прошлого лета в региональное законодательство внесёны изменения, направленных на обеспечение безопасности детей.

Ужесточены требования к организаторам детского отдыха, в частности – по подготовке персонала лагерей, наличию у них опыта работы и соответствующей квалификации. Кроме того, в этом году работники пищеблоков обязаны пройти обследование на наличие ротавирусной и норовирусной инфекций.

Программы отдыха и оздоровления с этого года оцениваются специальной комиссией из числа представителей профильных министерств и независимых экспертов. Кстати, в 2017 году из-за невозможности обеспечить на должном уровне детскую безопасность не открылись семь палаточных лагерей, реализующих программы экстремальных видов спорта и отдыха.

В этом году благодаря нововведениям семьи с детьми из разных городов и районов получают одинаковую компенсацию на оплату путёвок.

С этой целью введены специальные сертификаты, которыми могут воспользоваться родители. Раньше стоимость путёвок могла существенно отличаться в зависимости от муниципального образования, что нарушало принцип социальной справедливости.

К приёму детей готовы!

В первую смену в Архангельской области детей примут 440 лагерей, причем 417 из них будут работать с 1 июня. В них отдохнут около 28,5 тысячи детей.

Всего летом 2017 года в Поморье планируется отдых для 49 300 детей, в том числе на территории региона – 39 тысяч, за его пределами – 10 300. Юные северяне отдохнут на Черном и Азовском море, в Республике Крым, Ярославской, Ивановской и Вологодской областях.

В лагерях проведена обработка территорий против клещей, ремонт, закуплено оборудование для пищеблоков, обновлены инвентарь и спортивное оборудование. Напомним, в региональное законодательство внесены изменения, позволяющие оказывать поддержку организаторам частных лагерей на улучшение материально-технической базы.

В 2017 году на отдых и оздоровление детей в рамках региональных программ за счёт областного и местных бюджетов предусмотрено около 532 миллионов рублей, что практически аналогично уровню прошлого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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