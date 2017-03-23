В Архангельске началась «Европейская весна»

В двенадцатый раз архангелогородцы и гости столицы Поморья встречают международный фестиваль «Европейская весна».

На торжественной церемонии открытии на сцене центра «Патриот» первых зрителей поприветствовал губернатор Архангельской области Игорь Орлов:

«Европейская весна» сегодня объединяет удивительные проекты в музыкально-театральном творчестве. Выступить на фестивале стало событием для коллективов. В этом огромная заслуга организаторов, которые любят искусство и отдают этому все свои силы и эмоции».

Первой постановкой, которую увидели зрители фестиваля, стала инженерная опера-танго «Мария де Буэнос-Айрес», которую представил петербургский коллектив »Театро ди Капуа», номинанта национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2007–2008 годов. В опере шестнадцать танцевальных и певческих номеров, рассказывающих историю полусвятой-полублудницы Марии, символа Буэнос-Айреса.

За месяц фестиваля северяне смогут увидеть «Конармию» Максима Диденко, театр «Семьянюки» с клоунадой «Семьянюки Express» и музыкальный коллектив «Н. О. М.».

23 марта в клубе «Колесо» выступит французский квартет Boule в составе Седрик Булар (гитара и вокал), Жюльен Эй (духовые), Николя Лельевр (перкуссия) и Кристоф Фукро (контрабас).

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.



Министерство культуры Архангельской области