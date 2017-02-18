Выставка «Наследники земли Ломоносова» отправилась по районам

Передвижная выставка «Наследники земли Ломоносова», организованная школой Бурчевского, отправилась в путешествие по районам Поморья.

Экспозиция, которая объединяет в себе около 100 работ юных мастеровых, посвящена 80-летию Архангельской области.

На выставке представлены роспись и резьба по дереву, ткачество, плетение из бересты и корня, северная вышивка, лоскутное шитье, народная кукла, орнаментальное вязание и керамика.

Знакомство с традиционными художественными промыслами Русского Севера сопровождается презентациями работ Детской школы народных ремёселЗнакомство с традиционными художественными промыслами Русского Севера сопровождается презентациями работ Детской школы народных ремёсел. Для юных жителей Архангельской области проводятся мастер-классы.

Только в посёлке Каменка и селе Койнас за два дня выставку посетили около 300 детей.

— Цель экспозиции – показать радость созидательного творчества, научить видеть красоту и гармонию в простых и даже обыденных традиционных домашних вещах и орудиях труда, – отметили организаторы «Наследников земли Ломоносова».

Напомним, Детская школа народных ремёсел (школа Бурчевского) вот уже 26 лет занимается приобщением юных северян к традиционной культуре путем изучения, сохранения и развития бытовавших на Севере народных ремёсел.

– На сегодня Детской школой народных ремёсел открыто 23 творческие мастерские, которые работают в 13 муниципальных образованиях Архангельской области. В ближайших планах появление представительств в Мезенском районе, – рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области