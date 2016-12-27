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В Поморье растёт число туристско-информационных центров

27 декабря 10:00 Районы Туризм

С открытием туристско-информационных центров (ТИЦ) в Ленском, Мезенском, Холмогорском и Вельском районах их число в регионе достигло 15. 

Появление организаций, готовых взять на себя приём и консультирование туристов, логично связано с развитием отрасли – ростом числа гостевых домов и гостиниц, появлением новых экскурсионных программ. Напомним, только по итогам этого года туриндустрия Архангельской области пополнилась 61 объектом. 

Так, реализация масштабного проекта «Важская слобода» стала поводом для создания ТИЦ в Вельском районе. Благодаря мониторингу ТИЦ «Кимжа», который открылся 1 января 2016 года на базе местного культурно-музейного центра, стал понятней и доступней туристический потенциал Мезенского района.

Информационная база ТИЦ Поморья ежедневно пополняется данными со всей области, формируются сезонные электронные каталоги, развивается официальный туристский сайт региона.

— Сеть туристских центров для нашего региона, площадь которого больше Франции, помогает координировать местные туристические продукты. С помощью ТИЦ легко определить, какой маршрут нуждается в дополнительном продвижении, – рассказала директор регионального туристского центра Светлана Корницкая. 

Первый ТИЦ в Архангельской области появился 13 лет назад. В начале следующего года ожидается открытие уже шестнадцатого центра. Он появится в Приморском районе.

Управление развития туризма Архангельской области

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