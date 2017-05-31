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Владимир Бурчевский:
«Школу, конечно, оставлять не собираюсь»

31 мая 17:45 Образование Персоны

31 мая стал последним рабочим днём Владимира Бурчевского в должности директора Детской школы народных ремёсел. Народный мастер России, лауреат премии Президента РФ в области образования, почётный гражданин города Архангельска, лауреат общественной региональной награды «Достояние Севера» принял решение оставить активную руководящую деятельность.

Ровно 40 лет – день в день – Владимир Николаевич отдал сфере регионального образования. Педагогическую работу он начал в 1977 году в архангельской школе № 17.

Но главным делом всей его жизни стала Детская школа народных ремёсел, которую в Архангельской области называют не иначе как школой Бурчевского. Стараниями Владимира Николаевича она была открыта в 1990 году.

За 27 лет тысячи школьников прошли обучение различным ремёслам. Мастерские школы сегодня открыты в 14 муниципальных образованиях региона.

Последний рабочий день Владимира Бурчевского начался в кабинете министра образования и науки Архангельской области. Глава ведомства Игорь Скубенко Последний рабочий день Владимира Бурчевского начался в кабинете министра образования и науки Архангельской областивручил трудовую книжку человеку, которого с полным правом можно называть и брендом, и легендой Поморья.

Примечательно, что из-за огромного количества благодарностей и поощрений, в своё время в документ пришлось делать вкладку.

— Уверен, что ваши характер и энергия не позволят сидеть дома! Ваш опыт будет востребован в рамках общественных институтов. Готовы продолжить работу с вами в любом формате. Знайте, двери моего кабинета всегда открыты для вас, – подчеркнул Игорь Скубенко.

— Школу, конечно, оставлять не собираюсь. В ближайших планах – создание попечительского совета, который будет помогать в дальнейшем развитии учебного заведения, – заверил Владимир Бурчевский.

Новый импульс делу сохранения народных ремёсел отныне будут придавать последователи Владимира Бурчевского.

К слову, 1 июня в Детской школе народных ремёсел пройдёт День открытых дверей. И новые ребята смогут прикоснуться к ремесленным традициям прошлого, которые оживают в мастерских школы Бурчевского.

Министерство образования и науки Архангельской области

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