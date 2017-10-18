Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Региональное минимущество продаёт участок в Заостровье для ведения сельского хозяйства

18 октября 17:25 Районы Госимущество Агропром

Министерством имущественных отношений Архангельской области в судебном порядке изъято два земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения в Устьянском и Приморском районах области для их продажи с публичных торгов.

В настоящее время проводится аукцион по продаже земельного участка площадью 3,7 га, расположенного в МО «Заостровское» Приморского района. Начальная цена предмета аукциона – 4 505 рублей.

— Главное, чтобы новым собственником стал ответственный сельхозпроизводитель, который будет обрабатывать землю, создавать рабочие места, платить налоги, развивать территорию, – подчеркнула министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва – Каждый гектар сельхозугодий должен быть вовлечён в эффективный оборот.

Заявки принимаются до 23 октября 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 145.  

Также в ближайшее время планируется провести аукцион по продаже земельного участка площадью 5,1 га, расположенного в деревне Едьма Устьянского района.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трёх и более лет подряд не использовался для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. Изъятие осуществляется при условии неустранения нарушений после назначения административного наказания.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Экономика

18 октября

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво про­даёт учас­ток в Заос­тровье для веде­ния сель­ского хозяйства

18 октября

Соз­да­ние высок­оп­ро­из­води­тель­ных рабо­чих мест – залог укрепле­ния эко­но­ми­ки региона

18 октября

Завер­шена реконст­рук­ция оче­ред­ного учас­тка трас­сы Брин-Наво­лок–Пле­сецк–Кар­гополь

18 октября

Мор­ской порт Архан­гельск: логи­ка раз­ви­тия тре­бу­ет объе­ди­не­ния усилий

18 октября

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся рабо­та по соз­да­нию ситу­ацион­ного цен­тра губер­нато­ра

18 октября

Замес­титель главы Минп­ро­мтор­га про­ве­дёт в Архан­гель­ске заседа­ние по воп­ро­сам раз­ви­тия Арктики

17 октября

Наг­лядно, дос­тупно, полез­но: еди­ный кален­дарь меро­прия­тий для регио­наль­ного бизнеса

17 октября

В Поморье про­дол­жа­ет­ся рабо­та по отводу лесо­секи для нужд мало­го и сред­него бизнеса

16 октября

«Дина­мич­ный старт» помо­жет моло­дым предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья

16 октября

Вик­тор Икон­ни­ков: «Вып­ус­кни­ки Пре­зи­дентс­кой про­граммы – коман­да, наце­лен­ная на дви­же­ние вперёд»

13 октября

В пра­витель­стве области сос­то­ялось заседа­ние кол­ле­гии мини­мущ­ес­тва

12 октября

Се­мён Вуй­менк­ов: «Ремонт цен­траль­ных улиц – важ­ный шаг к бла­го­ус­тройству моно­горо­дов»

11 октября

В цен­тре вни­ма­ния – раз­ви­тие транс­пор­тной инфраст­рук­туры Поморья

11 октября

Эко­но­ми­ка регио­на: про­гноз позит­ив­ный

11 октября

В Архан­гель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция по соз­да­нию высок­оп­ро­из­води­тель­ных рабо­чих мест

11 октября

КРАО при­мет учас­тие в меж­дуна­род­ном фору­ме «Откры­тые иннова­ции»

11 октября

Семь инвестпро­ек­тов вошли в кон­цеп­цию раз­ви­тия посел­ка Октябрьс­кий

6 октября

Архан­гель­ская область наце­лена на раз­ви­тие эко­но­ми­чес­ких отноше­ний с Арменией

5 октября

Минис­терство финан­сов про­вело сове­ща­ние по воп­ро­сам меж­бюдж­ет­ных отношений

Похожие новости

18 октября Экономика

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво про­даёт учас­ток в Заос­тровье для веде­ния сель­ского хозяйства

13 октября Экономика

В пра­витель­стве области сос­то­ялось заседа­ние кол­ле­гии мини­мущ­ес­тва

29 сентября Экономика

Вне­сены измене­ния в про­гнозный план при­ва­ти­за­ции госу­дарст­вен­ного имущества

26 сентября Экономика

От арен­ды 14 учас­тков земли в Архан­гель­ске в бюд­жет поступи­ло более мил­ли­она рублей

12 сентября Экономика

Информа­ция о про­даже акций, нахо­дящ­их­ся в госу­дарст­вен­ной собст­вен­ности Архан­гель­ской области

29 августа Экономика

25 мил­ли­онов руб­лей инвести­ру­ют в быв­ший учеб­ный кор­пус в Коряжме

19 сентября Экономика

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: экспе­рты обсу­дят раз­ви­тие про­из­водст­вен­но-лог­ис­тич­ес­кой инфраст­рук­туры

18 сентября Экономика

В Архан­гель­ской области пла­ниру­ют искусст­вен­но выращи­вать мидии

15 сентября Губернатор

Игорь Орлов заявил о необ­ходи­мос­ти под­дер­жки рыбо­ло­вецких кол­хо­зов и аквакуль­туры

15 сентября Губернатор

В феде­раль­ной повестке

15 сентября Экономика

На Мар­гари­тин­ской ярмарке обсу­дят стра­те­гию раз­ви­тия регио­наль­ного агропрома

8 сентября Экономика

Вель­ское хоз­яйс­тво «Пеж­ма» полу­чит льг­от­ные инвести­ции на раз­ви­тие про­из­водства

23 августа Экономика

Особо цен­ные сель­скохо­зяйс­тве­нные угодья возь­мут под охрану

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия