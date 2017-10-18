Региональное минимущество продаёт участок в Заостровье для ведения сельского хозяйства

Министерством имущественных отношений Архангельской области в судебном порядке изъято два земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения в Устьянском и Приморском районах области для их продажи с публичных торгов.

В настоящее время проводится аукцион по продаже земельного участка площадью 3,7 га, расположенного в МО «Заостровское» Приморского района. Начальная цена предмета аукциона – 4 505 рублей.

— Главное, чтобы новым собственником стал ответственный сельхозпроизводитель, который будет обрабатывать землю, создавать рабочие места, платить налоги, развивать территорию, – подчеркнула министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва – Каждый гектар сельхозугодий должен быть вовлечён в эффективный оборот.

Заявки принимаются до 23 октября 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 145.

Также в ближайшее время планируется провести аукцион по продаже земельного участка площадью 5,1 га, расположенного в деревне Едьма Устьянского района.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трёх и более лет подряд не использовался для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. Изъятие осуществляется при условии неустранения нарушений после назначения административного наказания.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области