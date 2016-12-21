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Опыт Поморья по централизации госзакупок рекомендуют для всех регионов России

21 декабря 9:30 Борьба с коррупцией Бюджет

Лучшие практики реализации норм законодательства в сфере госзакупок обсудили на очередном заседании экспертного совета «Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» в Москве.

Контрактное агентство Архангельской области совместно с «Региональным центром по организации закупок» поделились опытом централизации закупочной деятельности.

Представленная практика включала подготовку и проведение процедур закупок для госучреждений Архангельской области и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля области в совокупности превышает 50 процентов. Кроме того, представители агентства рассказали о проводимой методической работе и повышении квалификации специалистов по закупкам.

Члены экспертного совета единогласно проголосовали за признание этой практики лучшей. Наработки архангельских специалистов вошли в реестр лучших практик реализации норм законодательства в сфере осуществления закупок.

Напомним, что в октябре 2016 года в Архангельской области было создано региональное отделение «Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам». 

— Цель создания отделения – обмен опытом специалистов всех уровней в сфере закупок, повышение образовательного уровня, выработка единой методологии, – пояснил руководитель контрактного агентства Константин Северьянов. – Сегодня государство рассчитывает на работу профессионалов, грамотно применяющих весь спектр законов и нормативных актов, разработанных для повышения эффективности использования бюджетных средств.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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