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Заявку на субсидию для строительства спортплощадки нужно подать до 28 февраля

21 февраля 16:00 Спорт

Уже несколько лет в Архангельской области успешно действует программа бюджетного субсидирования строительства небольших спортивных сооружений под открытым небом. Средства муниципалитетам выделяются на конкурсной основе.

В этом году заседание комиссии по определению муниципальных образований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на обустройство в 2017 году плоскостных спортивных сооружений, состоится 3 марта.

С инициативой строительства площадок выступают сами муниципалитетыДокументы для участия в конкурсе необходимо представить в агентство по спорту Архангельской области до 12:00 28 февраля.

Площадки для обустройства полей для мини-футбола и универсальных игровых площадок с искусственным покрытием предоставляются из расчета 2000 рублей за один квадратный метр площади.

Субсидии для обустройства спортивных 
сооружений другого типа предоставляются из расчета 1000 рублей за один квадратный метр

– Благодаря программе субсидирования с 2012 года в регионе появилось более 150 новых полей для мини-футбола, баскетбольных и волейбольных площадок, хоккейных кортов, мест для занятия экстремальными видами спорта, площадок для сдачи нормативов ГТО, – подчеркнул руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

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