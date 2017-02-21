Заявку на субсидию для строительства спортплощадки нужно подать до 28 февраля

Уже несколько лет в Архангельской области успешно действует программа бюджетного субсидирования строительства небольших спортивных сооружений под открытым небом. Средства муниципалитетам выделяются на конкурсной основе.

В этом году заседание комиссии по определению муниципальных образований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на обустройство в 2017 году плоскостных спортивных сооружений, состоится 3 марта.

С инициативой строительства площадок выступают сами муниципалитетыДокументы для участия в конкурсе необходимо представить в агентство по спорту Архангельской области до 12:00 28 февраля.

Площадки для обустройства полей для мини-футбола и универсальных игровых площадок с искусственным покрытием предоставляются из расчета 2000 рублей за один квадратный метр площади.

Субсидии для обустройства спортивных

сооружений другого типа предоставляются из расчета 1000 рублей за один квадратный метр

– Благодаря программе субсидирования с 2012 года в регионе появилось более 150 новых полей для мини-футбола, баскетбольных и волейбольных площадок, хоккейных кортов, мест для занятия экстремальными видами спорта, площадок для сдачи нормативов ГТО, – подчеркнул руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области