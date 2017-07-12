Ход капремонта жилья в Северодвинске проверили эксперты министерства ТЭК и ЖКХ

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева проверила ход реализации областной программы капитального ремонта в Северодвинске.
В маршрут рабочей поездки вошли так называемые «проблемные» объекты, к которым имелись претензии со стороны регионального оператора – фонда капитального ремонта Архангельской области. Были проверены следующие объекты:
По итогам контрольных мероприятий региональному оператору и подрядным организациям даны поручения по устранению выявленных замечаний.
Всего по информации министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, в 2017 году в Поморье будет капитально отремонтировано 480 домов. При этом будет выполнено 814 работ общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.