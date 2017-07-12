Ход капремонта жилья в Северодвинске проверили эксперты министерства ТЭК и ЖКХ

Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева проверила ход реализации областной программы капитального ремонта в Северодвинске.

В маршрут рабочей поездки вошли так называемые «проблемные» объекты, к которым имелись претензии со стороны регионального оператора – фонда капитального ремонта Архангельской области. Были проверены следующие объекты:

ул. Ленина, д. 16/1;



ул. Ленина, д. 35/37;



ул. Лесная, д. 49;



ул. Лесная, д. 51;



ул. Железнодорожная, д. 17.



По итогам контрольных мероприятий региональному оператору и подрядным организациям даны поручения по устранению выявленных замечаний.

Всего по информации министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, в 2017 году в Поморье будет капитально отремонтировано 480 домов. При этом будет выполнено 814 работ общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области