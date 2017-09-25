Подтвердить учётную запись на портале госуслуг можно в ГИБДД

В межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД УМВД России по Архангельской области организована работа пункта подтверждения учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Напомним, наличие учётной записи в ЕСИА позволяет гражданам заказывать различные виды государственных и муниципальных услуг через порталы госуслуг в электронном виде.

Помимо этого, подтверждённая учётная запись на портале госуслуг может быть использована для входа и на другие государственные ресурсы, например, на сайт налоговой службы, пенсионного фонда, в систему ГИС ЖКХ (по вопросам эксплуатации и управления вашего дома), на сайт электронной регистратуры Архангельской области, для входа в систему Дневник.ру.

Для прохождения процедуры подтверждения учётной записи достаточно предъявить паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Сама процедура занимает несколько минут. По ее окончании выдается специальный бланк подтверждения учётной записи.

— Подтверждение учётной записи в ГИБДД расширило возможности регистрации на Едином портале госуслуг, сохранив при этом право гражданина выбрать для получения государственных и муниципальных услуг иные способы, которые представляются ему наиболее удобными, – отметил заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов.

Адрес пункта подтверждения учётных записей ЕСИА: г. Архангельск, ул. Карпогорская, д. 10, каб. 208. Режим работы: вторник–пятница с 8:45 до 16:00; суббота с 8:45 до 15:00; перерыв с 13:00 до 14:00.

Телефон для справок: (8182) 41-27-59.

Пройти регистрацию на портале госуслуг (в ЕСИА) можно как самостоятельно, так и обратившись в один из центров обслуживания – ближайшее отделение многофункционального центра, центр занятости населения или территориальный орган пенсионного фонда.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области