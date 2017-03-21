Облизбирком определил порядок предвыборной агитации в СМИ

Облизбирком определил порядок предоставления эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов АОСД.

В утверждённых документах содержатся основные положения, которые регулируют особенности участия СМИ в предвыборной агитации и раскрываются особенности их применения при проведении дополнительных выборов 21 мая.

В частности, разъясняется, что как общий объем эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, так и общий еженедельный минимальный объем бесплатной печатной площади в данном случае зависят от аналогичного объема, который был предоставлен на основных выборах в облсобрание в 2013 году.

При этом информация об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставит для целей предвыборной агитации, должна быть опубликована в данном издании не позднее 24 марта 2017 года.

Постановлениями также устанавливаются обязательные требования к проведению жеребьёвок по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени и печатной площади, которые должны быть проведены по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 18 апреля.

Напомним, предвыборная агитация в средствах массовой информации будет проводиться в период с 22 апреля до 00:00 часов 20 мая 2017 года.

Более подробно с содержанием постановлений можно ознакомиться в разделах «Документы избирательной комиссии» и «Актуальные темы» официального сайта областной избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Архангельской области