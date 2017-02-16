Форум станет не только площадкой для обсуждения вопросов международного сотрудничества в Арктике, но и демонстрацией северного гостеприимства

Вопросы размещения и питания гостей международного форума «Арктика –территория диалога» обсудили на встрече с представителями гостиничного и ресторанного бизнеса.

В совещании приняли участие губернатор Игорь Орлов, представители оператора форума фонда «Росконгресс», администрации областного центра, региональных управлений Роспотребнадзора и МЧС.

– Мероприятий такого масштаба и с таким составом участников в Архангельской области ещё не проводилось. Организация форума требует слаженных действий. Мы должны сделать все возможное, чтобы достойно принять гостей на нашей

северной земле, – отметил Игорь Орлов.

Глава региона подчеркнул: проведение форума вызывает большой интерес не только у его потенциальных участников, но и у инвесторов. Так, две гостиничных сети мирового уровня рассматривают Архангельск как место для строительства своих отелей. В рамках туристско-рекреационного кластера «Беломорский» в Ирина Бажанова: «Предприятия общепита разработали меню с использованием блюд северной кухни»столице Поморья уже возводится современная гостиница «Новотель» на 90 мест.

Напомним, для размещения гостей форума будет задействованы 33 гостиницы и хостела Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.

По информации заместителя министра культуры Архангельской области Светланы Зеновской, сейчас проводится дополнительное обучение персонала.

Особое внимание в разговоре уделили качеству обслуживания гостей, вопросам соблюдения санитарно-гигиенических норм и пожарной безопасности.

Как сообщила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, предприятиями питания разработаны и направлены на согласование в региональное управление Роспотребнадзора меню с широким использованием блюд северной кухни.

Гостям будут предложены блюда из семги, нельмы, трески, оленины, традиционная северная выпечка. Активное участие в переводе меню на иностранные языки приняли волонтёры САФУ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области