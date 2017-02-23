На комплектование книжных фондов выделено более 400 тысяч рублей

Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек провела встречи с работниками культуры Мезенского и Лешуконского районов, где не раз поднимался вопрос о комплектовании книжных фондов.

Накануне были заключены соглашения с министерством культуры РФ о предоставлении субсидий бюджету Архангельской области из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных ДК и поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

Вероника Яничек сообщила, что средства на комплектование книжных фондов в размере 427 тысяч рублей распределены в 16 районов области и три города.

Министерство культуры Архангельской области