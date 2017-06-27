Завершено асфальтирование ещё одного участка трассы Усть-Вага–Ядриха

Сегодня после капитального ремонта был официально введён в эксплуатацию участок региональной автодороги Усть-Вага–Ядриха. Теперь этот участок в Верхнетоемском районе, ещё в прошлом году бывший гравийным и доставлявший немало неприятностей водителям, стал современным шоссе с покрытием из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Автодорога Усть-Вага–Ядриха является важной стратегической транспортной артерией, которая соединяет Архангельск с южными районами области. Она также является частью Северного транспортного коридора – связующего звена между скандинавскими странами, северными регионами России и Уралом.

Исходя из важности данного направления, Архангельской областью и соседними регионами – Республикой Коми и Вологодской областью – подготовлено предложение о рассмотрении возможности его передачи в федеральную собственность.

Работы по капитальному ремонту участка со 106-го по 110-й километр автомобильной дороги Усть-Вага–Ядриха были начаты осенью прошлого года. Подрядчиком на объекте являлосьООО «Севзапдорстрой».

— Перед нами стоит задача привести данную автодорогу в нормативное состояние. На сегодняшний день дорога имеет два типа покрытия – асфальтобетонное и гравийное, поэтому мы ведём работы в двух направлениях. Во-первых, это максимальное поддержание, сохранение и восстановление участков с асфальтобетонным покрытием, и, во-вторых – асфальтирование участков с гравийным покрытием. Сегодня сделан очередной шаг к тому, чтобы дорога Усть-Вага–Ядриха полностью стала асфальтовой, – рассказал директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.

В 2017 году также проводятся работы по капремонту трассы Усть-Вага–Ядриха. Восстановление асфальтобетонного покрытия производится в Красноборском и Котласском районах на двух учатках общей протяжённостью 17 километров.

Работы на дороге будут продолжены и в следующем году. В частности, одним из самых сложных участков трассы остаётся гравийный перегон с 61-го по 101-й километр в Верхнетоемском районе.

На 2018–2019 годы запланирована подготовка проекта реконструкции данного участка. В 2019–2020 годах эти работы планируется осуществить. Поскольку проект будет достаточно затратным, для его реализации правительством Архангельской области планируется привлечь дополнительное федеральное финансирование.

Министерство транспорта Архангельской области