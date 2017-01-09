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Впервые в истории фестиваль «Сияние Арктики» пройдёт в столице Поморья

9 января 12:20 Культура Архангельск

Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс «Сияние Арктики» пройдёт в Архангельске с 13 по 16 января 2017 года.

Фестивальная программа объединит детские, подростковые и молодёжные творческие коллективы. В конкурсе примут участие и отдельные исполнители. Возраст участников – от 7 до 25 лет. 

Борьба развернётся на сцене областного Дворца детского и юношеского творчества. Участники будут состязаться в семи номинациях:

  • народный танец;
  • стилизованный народный танец;
  • детский танец;
  • современный танец;
  • классический танец;
  • эстрадный танец;
  • шоу-танец.

Учредителями фестиваля-конкурса выступили министерство образования и науки Архангельской области и министерство культуры Поморья. В числе организаторов – Дворец детского и юношеского творчества, образцовый хореографический ансамбль «Дружба» и творческая мастерская Дмитрия Мельникова.

Гала-концерт и церемония награждения участников состоятся 16 января в театре драмы имени М.В. Ломоносова.

Контактный телефон: +7 902 285-59-50 (Дмитрий Мельников), электронная почта: severfest@mail.ru.

Министерство образования и науки Архангельской области

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