О нововведениях в ЕГЭ расскажет министр образования региона Игорь Скубенко

26 мая состоится пресс-конференция министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко, посвящённая подготовке региона к проведению основного этапа итоговой аттестации выпускников школ.

Лейтмотивом встречи с журналистами станут нововведения в процедуре организации ЕГЭ.

Подчеркнём, все инновации направлены на формирование максимально объективной оценки знаний. Поэтому ЕГЭ становится более технологичным прежде всего для организаторов выпускной кампании.

О том, чего не стоит делать, сев за экзаменационные парты, также напомнят в ходе пресс-конференции.

Напомним, в этом году школы Архангельской области оканчивают более пяти с половиной тысяч северян. Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2017 пройдут 29 мая.

Пресс-конференция состоится 26 мая в агентстве по печати и СМИ Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49.

Начало в 12:00.

Приглашается пресса. Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Министерство образования и науки Архангельской области