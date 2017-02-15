В Ломоносовском ДК Архангельска прошёл традиционный фестиваль патриотической песни

Фестиваль-конкурс «Россия, мы твои сыны» существует уже семнадцать лет и сначала был окружным мероприятием. Четырнадцать лет назад он получил статус городского.



— Все начиналось с выступлений агитбригад Ломоносовского ДК в воинских частях. Мы давали концерты для солдат и офицеров, – вспоминает вдохновитель и бессменный организатор фестиваля Татьяна Малышева. – В 2000 году провели первый фестиваль, на нём выступали военнослужащие и студенты средних специальных учебных заведений.

Сейчас на фестивальную сцену выходят уже дети первых участников из Архангельска, Северодвинска из Новодвинска.

Из двухсот исполнителей шесть стали лауреатами конкурса, сорок – дипломантами. Победители представят область на фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим».

Министерство культуры Архангельской области