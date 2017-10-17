По поручению губернатора: в Малошуйке открылся офис МФЦ

16 октября в Малошуйке Онежского района начал функционировать дополнительный офис районного отделения ГАУ АО «МФЦ». Офис был открыт по прямому поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Теперь жители поселка Малошуйка и других близлежащих населённых пунктов, в зависимости от жизненной ситуации, могут подать заявление на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», получить результирующие документы, зарегистрироваться на портале госуслуг.

На сегодняшний день в офисе МФЦ организовано предоставление более 100 государственных и муниципальных услуг.

Приём граждан будет осуществляться ежедневно с понедельника по пятницу по адресу: п. Малошуйка, ул. Привокзальная, д. 1, 2 этаж (здание МУП «Малошуйское») с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области