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По поручению губернатора: в Малошуйке открылся офис МФЦ

17 октября 15:20 Майские указы Президента Информация и связь Госуслуги

16 октября в Малошуйке Онежского района начал функционировать дополнительный офис районного отделения ГАУ АО «МФЦ». Офис был открыт по прямому поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Теперь жители поселка Малошуйка и других близлежащих населённых пунктов, в зависимости от жизненной ситуации, могут подать заявление на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», получить результирующие документы, зарегистрироваться на портале госуслуг.

На сегодняшний день в офисе МФЦ организовано предоставление более 100 государственных и муниципальных услуг.

Приём граждан будет осуществляться ежедневно с понедельника по пятницу по адресу: п. Малошуйка, ул. Привокзальная, д. 1, 2 этаж (здание МУП «Малошуйское») с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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