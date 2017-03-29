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Архангельск на два дня стал арктической столицей мира

29 марта 12:15 Арктика – территория диалога Арктика События Инвестиции
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика — территория диалога»
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика — территория диалога»

Вопросы эффективного развития Арктики и повышения качества жизни жителей арктических территорий обсудят на открывшемся в Архангельске IV международном форуме «Арктика – территория диалога».

На два дня Архангельск стал арктической столицей мира: в масштабном мероприятии принимают участие более 1700 гостей из России, Финляндии, Исландии, Норвегии, Дании, Швеции, США, Канады, Польши, Китая, Японии, Кореи, Сингапура и других стран.

На форум прибыли представители федеральных и региональных органов власти, дипломатических миссий, международных организаций, крупнейших предприятий и организаций, деловых и научных кругов. Участие в форуме принимают главы трёх государств – России, Финляндии и Исландии.

Территория для жизни и труда

Сегодня в Арктике проживает около четырёх миллионов человек, при этом только население российской части полярных территорий составляет 2 миллиона 300 тысяч. В Арктической зоне РФ проживает более 120 тысяч представителей коренных народов

Открывая форум, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин подчеркнул: деятельность российского государства направлена на создание современной комфортной среды для жизни на арктических территориях и сохранение самобытности коренных народов.

— Глобальная цель нашей работы – формирование соответствующего отношения людей к региону. Желание человека ехать в Арктику и связать с ней свою судьбу будет наилучшим показателем эффективности нашей общей деятельности. Через консолидацию сил, обмен опытом и технологиями Арктика из края земли превратится в территорию, привлекательную для жизни и труда, – подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Тематика форума охватывает все сферы жизни 

Иностранные гости из Китая, Дании, Исландии, США, Сингапура в своих докладах подчеркивали: освоение Арктики несет в себе не только огромный потенциал, но и большие риски, поэтому очень важно сегодня сохранить хрупкую экосистему Фото предоставлено организаторами форума «Арктика – территория диалога»Крайнего Севера. Добиться такого баланса можно только в тесном международном сотрудничестве.

В течение двух дней на пленарных заседаниях и 13 тематических секциях будет обсуждаться широкий спектр вопросов.

Это и международное сотрудничество, и развитие транспортной инфраструктуры для населения и доставки грузов, и проблемы энергетики и реализации инвестиционных проектов и бизнес-кооперации, вопросы внедрения передовых технологий и научных разработок и роста туристского потенциала.

Ключевая тема форума – «Человек в Арктике», поэтому особое внимание будет уделено созданию условий для повышения качества жизни местного населения, вопросам сохранения здоровья в климатических условиях Севера, кадрового обеспечения устойчивого развития Арктики, сохранения уникальной экосистемы Заполярья и культурно-исторического наследия для будущих поколений.

От глобального масштаба – к муниципальному

Акцент будет сделан и на региональной тематике: впервые на форуме соберутся не только губернаторы арктических регионов, но и главы муниципалитетов, входящих в Арктическую зону России.

Они обсудят вопросы социально-экономического развития территорий, транспортной доступности, меры по привлечению молодежи для работы в Арктике, подготовки медицинских кадров и другие аспекты.

Игорь Орлов: «В суровом климате Заполярья нельзя выжить в одиночку»Арктические регионы обменяются опытом и представят новые проекты, связанные с северной авиацией, экологическим мониторингом, внедрением новых источников электроэнергии, развитием телемедицины, информатизацией приполярных территорий, образованием детей в Арктике.

— Мы, жители арктической зоны, как никто другой понимаем простую человеческую истину: Арктика всегда остаётся Арктикой. В суровом климате Заполярья нельзя выжить в одиночку. Именно этот постулат и должен быть фундаментом для дальнейшего углубления и расширения взаимодействия арктических регионов, – сказал на открытии форума губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Представить регион на мировом уровне

Архангельская область представит на форуме свой промышленный, научный и кадровый потенциал, используемый в интересах Арктики, – от освоения месторождений алмазов до инновационных разработок северных ученых – витаминных напитков из хвои сосны.

В центре внимания – и крупнейшие инфраструктурные проекты: строительство железнодорожной магистрали «Белкомур», глубоководного порта, горно-обогатительного комбината по добыче и переработке свинцово-цинковых руд Павловского месторождения на Новой Земле.

Кроме того, регион планирует подписать ряд соглашений с крупнейшими российскими корпорациями и компаниями, такими как «Росатом», «Россети», РЖД, АО «Российские космические системы». Общий объём привлеченных инвестиций составит более 30 миллиардов рублей.

На полях форума будет развиваться и сотрудничество регионов: Архангельская область подпишет соглашения с Хабаровским краем и Томской областью.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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