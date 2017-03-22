Соглашение между Архангельской областью и Альфа-Банком будет подписано в ближайшее время

Сотрудничество Архангельской области и Альфа-Банка может развиваться по различным направлениям, отметил глава Поморья Игорь Орлов в ходе рабочей встречи с директором регионального центра – вице-президентом филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка Ольгой Гончаровой.

В рабочей встрече приняли участие заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, министр финансов Елена Усачёва, министр экономического развития Семён Вуйменков, руководитель контрактного агентства Константин Северьянов.

Со стороны Альфа-Банка в переговорах принимали участие дивизиональный директор блока «Розничный бизнес» Олег Прокаев и директор по розничному бизнесу операционного офиса «Архангельский» Ольга Кутис.

Напомним, что на территории Архангельской области Альфа-Банк работает с 2006 года. По словам Ольги Гончаровой, каждый восьмой экономически активный житель Архангельской области является его клиентом. Банк входит в Топ-5 крупнейших банков в регионе по размеру кредитного портфеля и размещенным средствам частных клиентом.

Вместе с тем, как подчеркнул Игорь Орлов, отношения региона и банка находятся в начальной стадии развития. И развиваться это сотрудничество может по различным направлениям.

— В области большое количество перспективных инвестиционных проектов в различных сферах экономики, которые могут быть интересны банку, – отметил Игорь Орлов. – В том числе – в агропромышленном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве. Есть и государственные программы поддержки малого бизнеса.

Особое внимание в ходе разговора уделили вопросу расширения спектра банковских и финансовых услуг для жителей региона, а также участию Альфа-Банка в работе Национальной платежной системы (карты «Мир»).

Все эти аспекты в той или иной степени должны найти отражение в соглашении о сотрудничестве между правительством области и кредитной организацией, подписание которого состоится в ближайшее время.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области