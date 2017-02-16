Кадеты Поморья выступят на смотре-конкурсе «Бескозырка 2017»

17 февраля в Архангельском морском кадетском корпусе имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова состоится смотр-конкурс строевой песни «Бескозырка 2017».

Музыкальному смотру в этом году исполнится пять лет. На этот раз его общую тональность зададут песни из репертуара Академического ансамбля песни

и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Так кадеты решили почтить память 64 артистов ансамбля, погибших в авиакатастрофе в конце 2016 года.

В конкурсе примут участие кадеты Архангельска и Приморского района, также приглашены воспитанники детских домов региона.

Вкупе с демонстрацией вокальных данных, участникам «Бескозырки-2017» предстоит выступить с презентациями по выбранным для исполнения песням и продемонстрировать строевую подготовку.

Торжественная церемония открытия смотра-конкурса строевой песни состоится 17 февраля в 14:00. Адрес Архангельского морского кадетского корпуса:

г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 51.

Приглашается пресса.

Министерство образования и науки Архангельской области