Кадеты Поморья выступят на смотре-конкурсе «Бескозырка 2017»

17 февраля в Архангельском морском кадетском корпусе имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова состоится смотр-конкурс строевой песни «Бескозырка 2017».
Музыкальному смотру в этом году исполнится пять лет. На этот раз его общую тональность зададут песни из репертуара Академического ансамбля песни
и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Так кадеты решили почтить память 64 артистов ансамбля, погибших в авиакатастрофе в конце 2016 года.
В конкурсе примут участие кадеты Архангельска и Приморского района, также приглашены воспитанники детских домов региона.
Вкупе с демонстрацией вокальных данных, участникам «Бескозырки-2017» предстоит выступить с презентациями по выбранным для исполнения песням и продемонстрировать строевую подготовку.
Торжественная церемония открытия смотра-конкурса строевой песни состоится 17 февраля в 14:00. Адрес Архангельского морского кадетского корпуса:
г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 51.
Приглашается пресса.