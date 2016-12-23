Четвёртый дом для корабелов «Севмаша» сдан!

23 декабря состоялась церемония сдачи в эксплуатацию четвертого жилого дома для работников верфи, возведенного в рамках корпоративной жилищной программы производственного объединения «Севмаш».

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев, мэр Северодвинска Михаил Гмырин, представители Объединенной судостроительной компании, члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы.

Ввод нового дома по адресу улица Набережная реки Кудьма, 9 специалисты «Севмаша» приурочили к 77-летию предприятия.

— Четвертый год мы продолжаем нашу корпоративную жилищную программу. За это время мы сдали уже четыре дома, т.е. взятый курс по строительству одного дома в год мы выдерживаем, – рассказал генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

Кирпичный дом был построен с учетом мнения заводчан. В новой девятиэтажке 54 квартиры – 36 однокомнатных и 18 двухкомнатных. Первой заветные ключи от Счастливая семья Яхменен первой получила заветные ключисобственной квартиры получила семья Яхменен. Папа Сергей и мама Алёна – работники «Севмаша». Теперь они вместе с двумя дочерьми будут жить в новой двухкомнатной квартире.



— Мы очень ждали того момента, когда у нас появится своя квартира. И буквально за год строители возвели для нас этот прекрасный дом. Мы счастливы получить в преддверии Нового года такой дорогой подарок, – поделилась впечатлениями Алёна Яхменен.



На сегодняшний день свои жилищные условия уже улучшили 165 семей работников предприятия. Главный критерий при строительстве жилья – его доступность.

— Цена квадратного метра в новом доме составляет 44 тысячи за квадратный метр. Более того, часть затрат по оплате компенсирует предприятие. Поэтому молодые специалисты «Севмаша» приобретают комфортные квартиры на выгодных условиях, – отметил министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев. – В этом году Северодвинск сдает около 37 тысяч квадратных метров в год. Из них 13,5 тысячи – это социальное жилье. Поэтому правительство Архангельской области будет и впредь оказывать Северодвинску и «Севмашу» всю необходимую помощь в реализации жилищных проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области