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В Архангельске наградили 36 лучших учителей Поморья

3 октября 17:00 Архангельск
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня учителя в региональном правительстве. 13 педагогов из Архангельска, Северодвинска, Онеги, Виноградовского, Няндомского, Устьянского и Мезенского районов удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». 23 учителя отмечены почетными грамотами губернатора Архангельской области и Министерства образования и науки России. Вручая награды педагогам, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев выразил уверенность, что они станут импульсом к новым свершениям.

— Все собравшиеся сегодня в этом зале люди беззаветно преданы своей профессии. Вы выбрали делом жизни благородное и ответственно занятие – обучать подрастающее поколение знаниям, любви к Родине, уважению к нашим традициям. Благодарю вас, уважаемые коллеги, за самоотверженный труд и высокое педагогическое мастерство, – поздравил педагогов с профессиональным праздником Алексей Алсуфьев.

Среди награжденных – учитель информатики лицея №17 г. Северодвинска Александр Паршев, который реализует авторские программы в рамках инновационного предмета «робототехника»; учитель изобразительного искусства и черчения Подюжской средней школы Коношского района Елена Некрасова, чьи ученики неоднократно становились призерами и победителями конкурсов различного уровня.

36 лет отдала работе с детьми учитель начальных классов Павловской средней школы Каргопольского района Елена Клочева. Уже около семи лет она внедряет методы инклюзивного образования в своей работе.

— Сегодня в системе образования Архангельской области трудятся более девяти тысяч педагогов, в том числе свыше двух тысяч – до 35 лет. Интерес к профессии учителя растет, в том числе благодаря мерам государственной поддержки и проектам по обновлению инфраструктуры школ, – подчеркнул исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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