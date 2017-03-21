В рамках закона: проверка деятельности Урдомской школы не выявила нарушений

Урдомская средняя школа работает в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования, нарушений прав учащихся в ходе учебного процесса не выявлено. Таков результат проверки, которую организовала в учебном заведении прокуратура Ленского района при содействии министерства образования и науки Архангельской области.

Поводом для более пристального внимания к Урдомской школе послужило обращение одного из родителей учеников. Более того, этот же человек стал инициатором выхода ряда информационных материалов в СМИ.

Дело в том, что несколько лет назад руководством школы было принято решение о внедрении в учебном процессе так называемой уровневой, буквенной системы оценки. Ничего экстраординарного в этом решении нет, такая система применяется в ряде российских школ. Тем не менее, некоторые СМИ поспешили назвать эту новацию «скандальной».

По результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности Урдомской средней школы в 2016 году почти 87 процентов опрошенных учеников и их родителей, а также законных представителей удовлетворены качеством услуг. Данные успеваемости и качества знаний учеников 5–9 классов выше среднего показателя по Ленскому району.Прежде чем утвердить решение о переводе на новую систему оценки знаний, была проведена работа с родителями и законными представителями учеников.

Поступившие замечания были учтены при разработке окончательного положения о системе оценки образовательной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

При поступлении ребёнка в учебное заведение его родителей в обязательном порядке знакомят с локальными актами по организации образовательного процесса, сообщили руководители Урдомской школы представителям министерства образования и науки Поморья.

– При переводе ребёнка в другую школу или при завершении обучения, а также при выставлении итоговых результатов все буквенные отметки переводятся в традиционную систему оценок. Поэтому никакого ущемления прав учеников Урдомской школы в этом вопросе нет, – подчеркнул министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Действия администрации Урдомской средней школы не противоречат требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.



Не подтвердилась и информация, озвученная СМИ, о том, что в Урдомской школе якобы проводятся специальные уроки, посвящённые вопросам сексуальной жизни.

Акция, которая, возможно, имелась в виду – открытый урок «День единых действий по информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДа «Знание. Ответственность. Здоровье». Он прошёл в российских школах, в том числе и в учебных заведениях Архангельской области, с 28 ноября по 4 декабря 2016 года.

Инициатива его проведения принадлежала Фонду социально-культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой и министерству образования и науки РФ.

В рамках учебного процесса в Урдомской школе идёт преподавание программы «Полезные навыки», направленной на формирование здорового образа жизни, социализацию школьников. Эта программа, в частности, включает вопросы профилактики употребления наркотиков.

Программа «Полезные навыки» допущена министерством образования и науки Российской Федерации и реализуется во многих школах страны.



Министерство образования и науки Архангельской области