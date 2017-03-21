Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В рамках закона: проверка деятельности Урдомской школы не выявила нарушений

21 марта 12:30 Образование

Урдомская средняя школа работает в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования, нарушений прав учащихся в ходе учебного процесса не выявлено. Таков результат проверки, которую организовала в учебном заведении прокуратура Ленского района при содействии министерства образования и науки Архангельской области.

Поводом для более пристального внимания к Урдомской школе послужило обращение одного из родителей учеников. Более того, этот же человек стал инициатором выхода ряда информационных материалов в СМИ.

Дело в том, что несколько лет назад руководством школы было принято решение о внедрении в учебном процессе так называемой уровневой, буквенной системы оценки. Ничего экстраординарного в этом решении нет, такая система применяется в ряде российских школ. Тем не менее, некоторые СМИ поспешили назвать эту новацию «скандальной».

По результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности Урдомской средней школы в 2016 году почти 87 процентов опрошенных учеников и их родителей, а также законных представителей удовлетворены качеством услуг. Данные успеваемости и качества знаний учеников 5–9 классов выше среднего показателя по Ленскому району.Прежде чем утвердить решение о переводе на новую систему оценки знаний, была проведена работа с родителями и законными представителями учеников. 

Поступившие замечания были учтены при разработке окончательного положения о системе оценки образовательной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

При поступлении ребёнка в учебное заведение его родителей в обязательном порядке знакомят с локальными актами по организации образовательного процесса, сообщили руководители Урдомской школы представителям министерства образования и науки Поморья.

– При переводе ребёнка в другую школу или при завершении обучения, а также при выставлении итоговых результатов все буквенные отметки переводятся в традиционную систему оценок. Поэтому никакого ущемления прав учеников Урдомской школы в этом вопросе нет, – подчеркнул министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Действия администрации Урдомской средней школы не противоречат требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Не подтвердилась и информация, озвученная СМИ, о том, что в Урдомской школе якобы проводятся специальные уроки, посвящённые вопросам сексуальной жизни.

Акция, которая, возможно, имелась в виду –  открытый урок «День единых действий по информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДа «Знание. Ответственность. Здоровье». Он прошёл в российских школах, в том числе и в учебных заведениях Архангельской области, с 28 ноября по 4 декабря 2016 года.

Инициатива его проведения принадлежала Фонду социально-культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой и министерству образования и науки РФ.

В рамках учебного процесса в Урдомской школе идёт преподавание программы «Полезные навыки», направленной на формирование здорового образа жизни, социализацию школьников. Эта программа, в частности, включает вопросы профилактики употребления наркотиков. 

Программа «Полезные навыки» допущена министерством образования и науки Российской Федерации и реализуется во многих школах страны.

Министерство образования и науки Архангельской области

Общество

21 марта

«Антик­он­тра­факт Алко» помо­жет выявить неле­галь­ную продукцию

21 марта

В рам­ках закона: про­вер­ка дея­тель­нос­ти Урдомс­кой школы не выяви­ла нарушений

21 марта

Открыт приём заявок на все­рос­сийс­кий кон­курс «Куль­тур­ная моза­ика малых горо­дов и сел»

21 марта

Облиз­бир­ком опреде­лил поря­док пред­выб­ор­ной аги­та­ции в СМИ

21 марта

Рав­не­ние на луч­ших: в Архан­гель­ске прой­дёт смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

20 марта

В дни аркти­чес­кого фору­ма жите­лей Поморья ждёт целый кал­ей­доск­оп событий

20 марта

Моло­дёж­ный куль­тур­ный центр «Луч» собе­рёт доб­роволь­цев со всей области

20 марта

Оле­не­во­ды Рос­сии про­вели съезд в Якутске

20 марта

В Архан­гель­ске начал­ся ремонт помеще­ний буду­щего цен­тра для детей с аутизмом

20 марта

МФЦ будут помогать предп­ри­ни­ма­те­лям

20 марта

Выбрать оптималь­ную цено­вую кате­го­рию для рас­че­тов за элек­тро­энер­гию будет проще

20 марта

Фес­тиваль сем­ей­ных теат­ров «Сказ­ка при­хо­дит в дом» прой­дёт в Поморье в тре­тий раз

20 марта

Новым пре­зи­ден­том Ломо­нос­ов­ско­го фонда избран Конс­та­нтин Лобанов

20 марта

Облиз­бир­ком заве­рил оче­ред­ной спи­сок кан­дида­тов на допол­нитель­ные выборы в АОСД

20 марта

В Севе­род­винске рабо­та­ет «Шко­ла лиде­ров НКО»

20 марта

Более 250 луч­ших юных истори­ков Рос­сии прие­дут в Архан­гельск

20 марта

Кадаст­ро­вые дела пере­во­дят в элект­ро­нный вид

18 марта

В Архан­гель­ске завер­шился пер­вый общего­род­ской субботник

18 марта

«Вмес­те целая страна!»

Похожие новости

21 марта Общество

В рам­ках закона: про­вер­ка дея­тель­нос­ти Урдомс­кой школы не выяви­ла нарушений

21 марта Образование

Опыт сот­рудни­чес­тва про­фтеха Поморья с про­из­водст­вом вост­ре­бо­ван на феде­раль­ном уровне

21 марта Общество

Рав­не­ние на луч­ших: в Архан­гель­ске прой­дёт смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

20 марта Общество

В дни аркти­чес­кого фору­ма жите­лей Поморья ждёт целый кал­ей­доск­оп событий

20 марта Образование

ЕГЭ–2017: Поморье гото­во к про­веде­нию дос­рочно­го этапа госу­дарст­вен­ных экзаменов

20 марта Общество

Новым пре­зи­ден­том Ломо­нос­ов­ско­го фонда избран Конс­та­нтин Лобанов

20 марта Образование

Более 250 луч­ших юных истори­ков Рос­сии прие­дут в Архан­гельск

18 марта Образование

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: тре­тий сезон

17 марта Образование

В Поморье про­тес­тиро­вали сис­тему виде­онаб­люде­ния на ЕГЭ

17 марта Районы

Школы Севе­род­винска – луч­шие в «Увлека­тель­ном путе­шес­твии по Архан­гель­ской области»

16 марта Образование

Юные севе­ряне вновь ста­нут геро­ями про­граммы «Пока все дома»

16 марта Образование

Иннова­ции в про­фтех­об­разо­ва­нии обсу­дят на меж­дуна­род­ной кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

15 марта Здоровье

Лев Левит: «СГМУ соз­да­ет кон­туры новой сис­темы медо­бес­пече­ния в Арктике»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия