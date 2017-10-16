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Кейсы «Команды 29»: проектные группы подвели промежуточные итоги работы

16 октября 12:50 Молодежь Инновации

В областном Доме молодёжи состоялась встреча проектных команд, продолжающих работу по кейсам, предложенным на девятом региональном форуме «Команда 29».

Участники представили свои проекты организаторам «Команды 29»: областному Дому молодёжи, Корпорации развития Архангельской области и региональному управлению по делам молодёжи и патриотическому воспитанию.

На сегодняшний день из тринадцати проектных команд активная работа продолжается над шестью кейсами:

  • «Межмуниципальная модель детского технопарка для развития научно-технического творчества детей и подростков»;
  • «Раздельный сбор мусора и переработка отходов в Устьянском районе»;
  • «Создание в границах Архангельской опорной зоны инфраструктуры инновационного кластера и современного жилищного комплекса для молодых ученых и специалистов»;
  • «Производство фармацевтических препаратов и косметических средств на основе биологических ресурсов Архангельской области»;
  • «Модель государственно-частного партнерства развития адаптивной физической культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья в Архангельске»;
  • «Модель привлечения молодёжи к участию в избирательном процессе».

— Некоторые команды смогли достаточно далеко продвинуться за последние месяцы, окончательно определиться с формой и содержанием своих проектов, найти новых партнёров, начать выстраивать диалог с властями, вести поиск финансирования, готовить заявки на участие в грантовых конкурсах, – отметила первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской область Ольга Горелова. – После этой встречи мы определились, какая помощь нужна проектным командам на этом этапе.

Ожидается, что в ноябре этого года промежуточные итоги разработки кейсов будут представлены губернатору Архангельской области Игорю Орлову.

— Хочется пожелать участникам проектных команд, чтобы они искренне верили в проекты, которые придумали и начали реализовывать. Тогда всё получится, – уверен директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов. – Надеемся, что к следующей «Команде 29» ваши проекты уже будут воплощены в жизнь.

О текущей работе проектных команд и свежих новостях о «Команде 29» можно познакомиться в официальной группе форума в социальной сети «Вконтакте».

Пресс-служба ГАУ АО «Молодежный центр»

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