Кейсы «Команды 29»: проектные группы подвели промежуточные итоги работы

В областном Доме молодёжи состоялась встреча проектных команд, продолжающих работу по кейсам, предложенным на девятом региональном форуме «Команда 29».
Участники представили свои проекты организаторам «Команды 29»: областному Дому молодёжи, Корпорации развития Архангельской области и региональному управлению по делам молодёжи и патриотическому воспитанию.
На сегодняшний день из тринадцати проектных команд активная работа продолжается над шестью кейсами:
— Некоторые команды смогли достаточно далеко продвинуться за последние месяцы, окончательно определиться с формой и содержанием своих проектов, найти новых партнёров, начать выстраивать диалог с властями, вести поиск финансирования, готовить заявки на участие в грантовых конкурсах, – отметила первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской область Ольга Горелова. – После этой встречи мы определились, какая помощь нужна проектным командам на этом этапе.
Ожидается, что в ноябре этого года промежуточные итоги разработки кейсов будут представлены губернатору Архангельской области Игорю Орлову.
— Хочется пожелать участникам проектных команд, чтобы они искренне верили в проекты, которые придумали и начали реализовывать. Тогда всё получится, – уверен директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов. – Надеемся, что к следующей «Команде 29» ваши проекты уже будут воплощены в жизнь.
О текущей работе проектных команд и свежих новостях о «Команде 29» можно познакомиться в официальной группе форума в социальной сети «Вконтакте».