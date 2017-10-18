Внимание, остеопороз: врачи призывают защитить свои кости

19 октября, накануне Международного дня борьбы с остеопорозом, который отмечается 20 октября, в Архангельском городском эндокринологическом центре Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич состоится день открытых дверей.

Мероприятие начнётся в 10:00 в большом конференц-зале 6-этажного корпуса клиники (вход с торца здания со стороны ул. Комсомольской).

В программе – «Школа остеопороза» , тематическая лекция «День знаний об остеопорозе», бесплатное исследование минеральной плотности костной ткани для граждан старше 50 лет и с факторами риска, расчёт риска переломов и потребления кальция в пищевом рационе и мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Участникам будут вручены рекомендации и наглядные пособия по профилактике остеопороза.

Министерство здравоохранения Архангельской области